Liverpool trapt vrijdag de competitie af als kampioen van de Premier League. Dat doet het met een thuiswedstrijd tegen Bournemouth. Die zal emotioneel extra beladen zijn, omdat het de eerste officiële is zonder de overleden Diogo Jota.

Toch zal de Portugese aanvaller er voor een klein deel bij zijn. Hij leeft natuurlijk voort in de gedachten bij supporters en in de historie van de club. Maar vrijdagavond zullen ook zijn vrouw Rute Cardosa, zijn zoons Dinis en Duarte en hun dochter aanwezig zijn. "Het is belangrijk dat we als club laten zien dat ze op onze steun kunnen rekenen in deze uiterst tragische situatie", schrijft Slot in een column op de clubsite.

'Eerbetonen echt bijzonder'

"We weten dat dit een zeer emotionele gebeurtenis zal zijn, aangezien het de eerste competitiewedstrijd is die we spelen sinds het verlies van Diogo en André. Zoals ik al eerder heb gezegd, waren de eerbetonen die in de voetbalwereld zijn gebracht echt bijzonder. Ik weet dat we vanavond weer samen zullen komen om hen te eren", blikt de Nederlandse oefenmeester terug.

De twee broers kwamen begin juli om het leven bij een verkeersongeval in Spanje. Jota was op de weg terug naar Liverpool en wilde per veerboot naar Engeland reizen. De doktoren hadden hem namelijk afgeraden om te vliegen vanwege longproblemen. Bij een inhaalactie op de Spaanse snelweg klapte echter een band waardoor Jota de controle over de wagen verloor en crashte. Hij en André Silva waren op slag dood.

Ontmoeting met Bournemouth

Vorige week speelde Liverpool de eerste officiële wedstrijd na het verlies van Jota. Op Wembley stond Crystal Palace tegenover ze in het Community Shield, de Engelse versie van de Johan Cruijff Schaal. De ploeg van Slot verloor na strafschoppen. Vrijdagavond tegen Bournemouth zullen ze uit zijn op revanche en om hun ontvallen teamgenoot te eren.

