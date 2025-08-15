Het Premier League-seizoen gaat vrijdag weer van start. Arne Slot staat met Liverpool meteen voor een lastig duel tegen Bournemouth. Lees hier op welke zender je de wedstrijd live kunt zien.

Vorige week verloor Liverpool na penalty's van Crystal Palace in de Community Shield. Er is dus nog verbetering nodig voor de start van de Engelse competitie, zo liet Slot weten op de persconferentie voorafgaand aan het duel met Bournemouth.

"Ik ben tevreden met de kwaliteit van ons spel met bal. Zonder bal is er nog werk aan de winkel. Het gaat goed, maar dat is niet genoeg, want de standaard hier is een 10." De trainer denkt dat zijn ploeg het lastiger gaat krijgen dan vorig seizoen. "Er zijn zoveel concurrenten die de competitie kunnen winnen", zei hij. "En onze belangrijkste concurrenten hebben kwalitatieve spelers aangetrokken."

De eerste wedstrijd is meteen een goede test. "We beginnen tegen Bournemouth. Dat was misschien wel de meest intense ploeg in de competitie vorig seizoen qua speelstijl en loopvermogen. Daarna kwamen Newcastle en Arsenal. Zowel de ploeg als de manager zijn erg goed."

Zender

De Premier League is ook dit seizoen weer te zien bij Viaplay. Ook zonder abonnement is het duel van Liverpool tegen Bournemouth te zien via Viaplay TV (bij Ziggo op kanaal 13 en 431 of met de Viaplay app). Vanaf 20.00 uur kun je daar inschakelen voor de voorbeschouwing. Een uur later wordt er afgetrapt.

Nederlanders

Er zijn ook weer een aantal Nederlanders te bewonderen. Naast Cody Gakpo en Virgil van Dijk is ook Jeremie Frimpong mogelijk in actie te zien. Hij moet op de rechtsbackpositie wel de strijd aangaan met Conor Bradley bij Liverpool. "Jeremie is misschien beter in één-tegen-één-situaties dan Conor", aldus Slot daarover. Ryan Gravenberch is niet inzetbaar omdat geschorst is. Aan de kant van Bournemout speelt Oranje-international Justin Kluivert.

