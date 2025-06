De Premier League heeft het schema voor het nieuwe seizoen bekendgemaakt. Kampioen Liverpool, met veel Nederlanders, opent op vrijdag 15 augustus met een thuiswedstrijd. Het vorig seizoen sterk presterende Bournemouth van Justin Kluivert is op Anfield de eerste tegenstander.

Trainer Slot heeft met Jeremie Frimpong een extra Nederlander in de selectie, naast de al aanwezige spelers Ryan Gravenberch, Cody Gakpo en aanvoerder Virgil van Dijk. Wel verloor Slot in John Heitinga een assistent-trainer, hij gaat aan de bak als hoofdcoach van Ajax. Na Liverpool - Bournemouth in speelronde 1 wachten meteen twee lastige duels voor de regerend kampioen.

Twee topduels

In speelronde twee wacht voor Liverpool namelijk de uitwedstrijd bij Newcastle United. De finale van de League Cup werd nog van de zwartwitten verloren, dus er is meteen kans op revanche. Het is dan de vraag waar topspits Alexander Isak speelt. Hij was de grote ster en topscorer van Newcastle, maar staat in de belangstelling van Liverpool.

'Glamoureuze' partner Florian Wirtz maakt tongen los in Britse pers door Liverpool-transfer: 'Engel uit de hemel' Florian Wirtz is stevig in beeld bij Liverpool. Trainer Arne Slot, die kampioen van Engeland werd met The Reds, wil de 22-jarige aanvallende middenvelder losweken van Bayer Leverkusen. De Britse roddelbladen staan ook te popelen, want zij zien vooral graag zijn opmerkelijke partner komen: Aaliyah.

Liverpool - Arsenal

In speelronde drie moet Slot écht meteen aan de bak, want dan komt nummer 2 Arsenal van vorig seizoen op bezoek op Anfield. Het is de eerste topper van het nieuwe Premier League-seizoen. Arsenal, met Jurriën Timber in de gelederen, begint het seizoen met een uitwedstrijd bij Manchester United en krijgt voor de topper bij Liverpool eerst nog promovendus Leeds United op bezoek.

Manchester United - Liverpool

Begin mei, als er nog vier wedstrijden te spelen zijn, wacht Liverpool een clash van jewelste. Het programma leidt Slot en z'n ploeg dan namelijk naar Old Trafford, het iconische stadion van aartsrivaal Manchester United. Doordat Liverpool de twintigste titel pakte afgelopen seizoen, staat het samen met het geplaagde United bovenaan qua gewonnen kampioenschappen in Engeland.

Beslissing Arne Slot levert Ierse derdeklasser recordbedrag op: 'Nog nooit zoiets meegemaakt' Keeper Caoimhín Kelleher heeft zijn oude club Ringmahon Rangers een historisch zakcentje opgeleverd. Nadat de keeperscarrousel op gang kwam, verruilde hij Liverpool voor Brentford. Een deel van de transfersom moet de club van trainer Arne Slot afstaan aan de Ierse derdeklasser.

Drie nieuwe ploegen

Burnley, Leeds United en Sunderland promoveerden afgelopen seizoen naar de Premier League en nemen de plekken in van degradanten Ipswich Town, Southampton en het Leicester City van de Nederlandse trainer Ruud van Nistelrooij.

Alles over Premier League

Check hier het laatste nieuws over de Premier League, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.