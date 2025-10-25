Liverpool wilde na drie nederlagen op rij in de competitie ook daar weer eens winnen - na een ruime zege in de Champions League (5-1 tegen Eintracht Frankfurt). Op bezoek bij Brentford ging het echter opnieuw mis voor de ploeg van Arne Slot, die ludiek werd toegezongen door het thuispubliek. Het werd 3-2 voor Brentford, onder meer door een slippertje van Virgil van Dijk.

Net als tegen Manchester United (achterstand na 61 seconden) begon Liverpool dramatisch. Een verre ingooi van Brentford werd doorgekopt door Kristoffer Ajer. Dango Ouattara volleerde uiteindelijk knap raak. Dus moest Liverpool in de achtervolging. Op een kleine opleving na liet de regerend kampioen echter weinig zien. Een kansje van miljoenenaankoop Florian Wirtz ging naast.

De thuisploeg bleef prima spelen en kreeg vlak voor rust loon naar werken. De Duitser Kevin Schade bezorgde Slot kopzorgen, helemaal omdat de verdediging van Liverpool door één pass helemaal open lag. In de extra extra tijd van de blessuretijd kwamen The Reds nog dichterbij. Oud-AZ'er Milos Kerkez maakte het weer spannend: 2-1.

Van Dijk doet Liverpool pijn

Na rust kon Liverpool opnieuw amper een vuist maken. Brentford, gesteund door het gepassioneerde thuispubliek, bleef brutaal voetballen. Dat leverde een penalty op. Virgil van Dijk verkeek zich op doelpuntenmaker Ouattara en tikte hem onder tegen de voet. De scheids gaf eerst een vrije trap, maar de VAR kwam op de lijn: strafschop. Die werd benut door Igor Thiago: 3-1. Reden genoeg voor het thuispubliek om te zingen richting Slot: 'You're getting sacked in the morning'.

De minuten tikten weg en Liverpool maakte nauwelijks aanspraak op een goal. De 3-2 kwam dan ook letterlijk uit de lucht vallen. Sterspeler Mo Salah, tot dan behoorlijk onzichtbaar, plukte een voorzet schitterend uit de lucht en schoot de bal heerlijk in de kruising. Dat was in de 89ste minuut. De Egyptenaar gaf Slot en Liverpool nog wat hoop. Zeker omdat er nog een flinke brok aan blessuretijd bij kwam. Daarin speelde Brentford het spelletje uitstekend, door veel tijd te winnen. Slot keek lijdzaam toe en droop af na de vierde(!) nederlaag op rij in de Premier League.

Het was voor het eerst sinds 2021 dat Liverpool vier keer op rij verloor. Ze zijn na een goede start (vijf overwinningen op rij) inmiddels weggezakt naar de zesde plaats. Koploper Arsenal kan zondag bij een overwinning op Crystal Palace op zeven punten komen.

4 - Liverpool are just the fourth reigning Premier League champions to lose four consecutive games after Leicester in 2016-17 (5), Liverpool themselves in 2020-21 (4) and Manchester City last season (4). Fall. pic.twitter.com/pp1Bz28Q4w — OptaJoe (@OptaJoe) October 25, 2025

Alles over Premier League

Check hier het laatste nieuws over de Premier League, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.