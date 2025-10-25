Ruben Amorim was op zijn laatste persconferentie niet blij met uitspraken van Arne Slot. De coach van Manchester United vertelt dat de uitspraken van de Nederlander hem niet interesseren.

Amorim trekt zich niets aan van de kritiek van Slot op de speelstijl van Manchester United. Die kritiek uitte de Nederlander na de 2-1 overwinning op Liverpool, afgelopen zondag op Anfield. Dit was de eerste zege van de Red Devils in dat stadion sinds 2016. De trainer van Liverpool vertelde dat de speelstijl van United gebaseerd was op een laag blok en ze met lange ballen speelden. Amorim wuifde de opmerkingen van de Nederlandse coach echter volledig weg

"Het interesseert me niet wat Slot zegt, noch wat mensen zeggen over ons team", vertelde Amorim op zijn laatste persconferentie. "Ik zie de wedstrijd en weet dat we beter kunnen en dat we in de toekomst moeten verbeteren. Maar soms moet je je aanpassen aan de wedstrijd. Ik heb niemand nodig om mijn team te beoordelen. Ik weet zelf wat we moeten corrigeren", aldus de duidelijk uitleg van de Portugese coach.

Vaandeldragers bij Manchester United

Amorim kreeg ook de vraag welke spelers volgens hem de lat hoog leggen binnen United. Aanvoerder Bruno Fernandes is hierin een goed voorbeeld, maar meer spelers zijn volgens de Portugese coach echte aanjagers. "Harry Maguire en Diogo Dalot proberen dat ook te doen. Luke Shaw laat het op bepaalde momenten zien, wanneer hij zeer geconcentreerd is. Noussair Mazraoui heeft een goede impact gehad en Lisandro Martínez is in dat opzicht erg belangrijk", zo vertelt Amorim over onder andere de ex-Ajacieden.

Met de overwinning op Liverpool boekte Manchester United voor het eerst twee opeenvolgende overwinningen in de Premier League sinds de komst van Amorim. De coach schrijft deze vooruitgang toe aan de mentaliteit van de groep. "Het heeft veel te maken met de houding. Ik zeg niet dat mijn spelers niet willen winnen of rennen, maar wanneer de wedstrijd moeilijk wordt, moeten we onszelf dwingen om de basisdingen te doen." United neemt het komend weekend in een thuiswedstrijd op tegen Brighton & Hove Albion.

