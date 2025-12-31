Arne Slot moet op Nieuwjaarsdag met zijn club Liverpool aan de bak tegen Leeds United. Een kleine maand geleden kwam de promovendus in de Premier League nog terug van een 2-0 en 3-2 achterstand tegen de regerend landskampioen, dus zijn Liverpool en Slot gewaarschuwd.

Liverpool-trainer Arne Slot hoopt dat zijn elftal het zichzelf donderdag in de thuiswedstrijd tegen Leeds United in de Premier League niet zo moeilijk maakt als een kleine maand geleden. Toen eindigde het eerste duel tussen de twee clubs in de competitie in Leeds in 3-3. Liverpool verspeelde toen eerst een voorsprong van 2-0 en daarna van 3-2. "Ja, ik zou het wel aankunnen, maar ik heb liever niet nog zo'n dag", vertelde Slot woensdag op een persconferentie. "Maar het hoort ook bij ons leven in het voetbal. We hebben hoogte- en dieptepunten, dus dat moeten we accepteren."

Slot weet nog waar het misging in Leeds. "Toen ze in de laatste 20 minuten van de wedstrijd in een 4-3-3-formatie begonnen te spelen, kregen we het erg moeilijk. Dat is ook het moment waarop ze scoorden." Tegen Leeds zal het nu anders moeten. Liverpool won de laatste drie competitiewedstrijden en staat op de vierde plaats. Nummer 16 Leeds United is ongeslagen in de laatste vijf duels.

Waarschuwing van de club

De fans van Liverpool kregen van hun club nog wel een waarschuwing voor het eerste duel van 2026. Door nieuwe regels moet iedere bezoeker aan Anfield gefouilleerd worden. Zo ook donderdag tegen Leeds, dan is het voor het eerst. De club vraagt fans om 'tien minuten eerder dan normaal' bij het stadion te zijn om vertraging en ophoping te voorkomen.

