Arne Slot krijgt volgend jaar een nieuwe collega binnen zijn technische staf. Liverpool heeft namelijk een coach ontslagen na dramatische statistieken op zijn vakgebied in dit Premier League-seizoen.

De ploeg van Slot kent een moeilijke eerste seizoenshelft. Waar Liverpool vorig seizoen overtuigend landskampioen werd, staan ze nu op een schamele vierde plek. Het kampioenschap lijkt met een achterstand van tien punten op koploper Arsenal uit zicht.

Dramatische statistieken

De defensie van Liverpool, onder leiding van Virgil van Dijk, incasseerde dit seizoen al 26 tegentreffers in de Premier League. Twaalf van die tegengoals kwamen voort uit een standaardsituatie (strafschop, vrije trap, corner of ingooi). Hiermee is Liverpool de ploeg met de meeste tegendoelpunten uit standaardsituaties van de top vijf Europese voetbalcompetities. Zelf scoorde de ploeg van Slot slechts driemaal uit een standaardsituatie.

Geen halve maatregelen

Het bestuur van The Reds neemt vlak voor de jaarwisseling dan ook geen halve maatregelen om deze dramatische statistieken tegen te gaan. In een statement via de clubkanalen verklaart Liverpool dat ze per direct afscheid nemen van Aaron Briggs. Hij werd in 2024 aangesteld en was sindsdien verantwoordelijk voor het trainen op standaardsituaties. Briggs was ook het brein achter de tactiek hoe Liverpool omging met standaardsituaties in aanvallend en verdedigend opzicht.

'Dat doet pijn'

Aanvoerder Van Dijk uitte afgelopen weekend na afloop van de 2-1-overwinning op Wolves zijn frustratie over de vele tegendoelpunten die zijn ploeg krijgt uit standaardsituaties. "We hebben heel veel standaardsituaties goed verdedigd. Maar feit is dat we te veel doelpunten op die manier hebben tegengekregen en dat doet pijn. Dat moeten we verbeteren." Liverpool kreeg in de wedstrijd tegen de Engelse hekkensluiter wederom een doelpunt om de oren via een hoekschop.

De 34-jarige verdediger verklaarde ook hoe hij een verbetering voor zich ziet. "Het gaat om herhaling, training en analyse. Het is iets waar we aan moeten werken." Toch zegt Van Dijk dat pech ook een factor heeft gespeeld. "Ik zou zeggen dat het in minstens 75% van de gevallen, of zelfs meer, niet eens om het eerste contact gaat, maar dat de tweede bal cruciaal is."

Kritiek Slot

Slot zelf was eerder ook al kritisch op zijn eigen ploeg en hoe zij standaardsituaties verdedigen. "Het is frustrerend. Halverwege vorig seizoen hadden we nog geen enkel doelpunt uit een spelhervatting tegen gekregen", vertelde de Nederlander tijdens een persconferentie. "Ik ken het belang van spelhervattingen; dat wordt ook steeds groter. Daarom is deze balans zo frustrerend."

