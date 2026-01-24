Arne Slot werkt zich verder in de nesten bij Liverpool

Het lukt Arne Slot maar niet in 2026 om een competitieduel met Liverpool te winnen. Zaterdagavond werd in de slotseconde verloren op bezoek bij Bournemouth. Slot en Liverpool dropen teleurgesteld af.

Want van het Liverpool dat deze week Olympique Marseille van de mat tikte in de Champions League (3-0 winst) was in het regenachtige Bournemouth niets meer over. The Reds begonnen nog wel enthousiast, alleen na de eerste tegenslag zakte het als een kaartenhuis in elkaar.

Virgil van Dijk in de fout

Bij de openingsgoal van Evanilson zag Virgil van Dijk er niet goed uit. De aanvoerder van Liverpool en het Nederlands elftal greep tot twee keer toe halfbakken in. Alex Scott was gretiger, hield de bal binnen en legde klaar voor de Braziliaanse spits. Bij die treffer raakte Joe Gomez geblesseerd, hij kon niet verder. De Engelsman botste hard met zijn eigen doelman.

De fout van Van Dijk kwam Liverpool duur te staan. Gomez stond niet op het veld toen Alex Jiminez de 2-0 maakte en een wisselspeler stond nog niet klaar. Zeven minuten na de openingstreffer vergrootte de rechtsback de problemen voor Arne Slot.

Liverpool verliest in extremis

Vlak voor rust kwam er nieuw leven in Liverpool. Het was Van Dijk die met zijn rug bij de eerste bal verlengde. Daar kwam de aansluitingstreffer uit. Met 2-1 gingen beide ploegen rusten. Na de thee bleef het regenen in het zuiden van Engeland. Het spelbeeld was exact hetzelfde. Liverpool had de bal, maar was tandeloos in aanvallend opzicht. Dominik Szoboszlai leek de meubelen te redden voor Slot. De Hongaar schoot voor de tweede keer deze week een vrije trap binnen.

Daarna gingen beide ploegen op zoek naar de overwinning. De goal viel aan de zijde van Bournemouth, dat het geluk zocht met een verre ingooi. Na een flinke flipperkast scoorde Amine Adli in de 95e minuut de winnende. Het was de zoveelste dreun voor Liverpool in de vaderlandse competitie.

