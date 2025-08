Liverpool is nog altijd druk bezig met het zoeken naar nieuwe aanvallers. Het is inmiddels duidelijk dat Alexander Isak de topfavoriet is van Arne Slot, maar er zijn meerdere opties.

Liverpool is één van de meest actieve clubs in deze transferperiode en is nog lang niet klaar: nadat een eerste bod op Isak werd afgewezen door Newcastle United, hebben The Reds nu hun pijlen gericht op Bradley Barcola.

Volgens de Franse krant L'Équipe volgt Liverpool de speler van Paris Saint-Germain al geruime tijd en overwegen ze een bod uit te brengen, mocht de poging om Isak te contracteren niet slagen.

Flink bedrag voor Barcola

Barcola eindigde het afgelopen seizoen op de bank bij PSG, achter Désiré Doué, Ousmane Dembélé en Kvitcha Kvaratskhelia. De 22-jarige aanvaller heeft een contract tot medio 2028 en volgens dezelfde bron zou hij de Europese kampioen alleen verlaten voor een bedrag van meer dan 100 miljoen euro.

Met het vertrek van Luis Diaz naar Bayern München voor zeventig miljoen euro is er in ieder geval weer wat budget vrijgekomen bij de Engelse club. Tegelijkertijd houdt Liverpool ook Real Madrid-speler Rodrygo, wiens toekomst in het team van Xabi Alonso onzeker is, nauwlettend in de gaten.

Dure zomer voor Liverpool

Liverpool heeft deze zomer al de volgende spelers aangetrokken: Florian Wirtz (Bayer Leverkusen, €125 miljoen, exclusief bonussen), Hugo Ekitiké (Eintracht Frankfurt, €90 miljoen inclusief bonussen), Milos Kerkez (Bournemouth, €47 miljoen) en Jeremie Frimpong (Bayer Leverkusen, €40 miljoen).

Alles over de Premier League

Check hier het laatste nieuws over de Premier League, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.