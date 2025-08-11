Arne Slot en Virgil van Dijk zijn het niet met elkaar eens na de verloren kraker van Liverpool tegen Crystal Palace. De aanvoerder is van mening dat er versterking nodig is in de voorhoede, terwijl de trainer vindt dat er in de voorhoede "meer dan genoeg opties" zijn.

De trainer toonde zich enigszins positief tegenover de media na het verliezen van de Engelse Supercup: " Als je kijkt naar ons aanvallende spel tegen een elftal dat zo compact verdedigt, is dat misschien wat beter dan vorig seizoen. Toen konden we maar één doelpunt maken tegen Palace, nu twee."

'Moet gewoon beter'

"Aan de andere kant hebben we er ook twee geïncasseerd. Tegen Athletic Bilbao kregen we er drie tegen. En tegen AC Milan waren het er nog meer. Dat moet gewoon beter", aldus Slot, die met Liverpool tot twee keer toe een voorsprong uit handen gaf tegen Crystal Palace.

Aanvoerder Van Dijk denkt wel te weten wat er nodig is om te verbeteren. "Ik denk dat er altijd ruimte is voor een aanvaller om ons te versterken, dus laten we eens kijken wat de transferperiode brengt wat betreft de balans van het team", zei hij na afloop van de wedstrijd tegen TalkSPORT.

'Meer dan genoeg'

Slot hoeft echter niks te weten van een nieuwe aanvaller: "Ik denk dat we meer dan genoeg opties hebben om goed genoeg te zijn om weer te winnen. Daar concentreer ik me op. Met de spelers die we hebben, zouden we moeten kunnen winnen en scoren."

"Dus mijn laatste zorg op dit moment is onze aanvallende kwaliteit", gaat hij verder. "Het is meer, het is geen zorg, maar als ik kijk naar het aantal doelpunten dat we in de voorbereiding hebben tegengekregen, is dat niet onze norm."

'Er was niet veel aan de hand'

"Er waren momenten in de wedstrijd waarop we de zege over de streep hadden kunnen trekken, maar zij hadden die ook", concludeerde de trainer. "Het was een gelijkwaardig duel. Tot het moment dat zij de 2-2 maakten, was er niet veel aan de hand. We hebben ze in leven gelaten en toen scoorden zij."

Alles over Premier League

Check hier het laatste nieuws over de Premier League, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.