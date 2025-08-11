John Heitinga is officieel terug bij Ajax en moet direct van een stempel af. Het eerste wat opviel bij zijn eerste mediamomenten was zijn zelfverzekerdheid, maar ook werd hij te pas en te onpas langs de Arne Slot-lat gelegd. Iets wat hij rondom deze eerste wedstrijd ook veelvuldig deed. Onzin. John Heitinga is Heitinga en geen discipel van Slot.

"Ik denk dat Arne daar een mooi voorbeeld in is", waren de woorden van John Heitinga na een vraag op de persconferentie na afloop van Ajax-Telstar. Hij refereert aan een gesprek met Hans Kraay Jr. dat hij op vrijdag had en de Liverpool-trainer noemde. Het is precies een maand na zijn presentatie bij Ajax en nog steeds wordt Slot erbij gehaald als het om Heitinga gaat.

Vergelijkingen met Arne Slot

Het is een trend waar Heitinga vanaf moet. Vanaf het moment dat hij is aangesteld bij Ajax gaat het om hem en de band met Slot. Zelfs de connectie tussen assistent Marcel Keizer en Slot, ooit in een ver vér verleden bij Cambuur werd in de voorbije weken aangehaald. Totaal bizar. Dat Heitinga bij Slot heeft meegelopen is erg mooi en zeker leerzaam, dat deelde hij terecht op de eerste persconferentie, maar dat is nu zijn eigen leven gaan leiden.

Niet iedereen die met Slot in aanraking is gekomen is ineens een voetbalprofessor. Slot is niet de voetbalgod die zijn leerlingen de wereld instuurt. John Heitinga is de trainer van Ajax en hij moet gewoon het beeld van Heitinga gaan creëren, zijn eigen identiteit met zijn eigen visie.

Heitinga toen en Heitinga nu

Heitinga heeft ten opzichte van de vorige periode genoeg te bewijzen, toen was de kritiek dat Ajax zo lek als een mandje was. Dat bleek tegen Telstar, en in de voorbereiding op het seizoen, ook nog zo te zijn. Daarbij speelde Ajax niet goed tegen Telstar, maar won het wel. Na afloop kwam hij niet verder dan dat het gauw beter moest en er werk aan de winkel was. Hij erkende de problemen, maar gaf geen oplossingen.

Het zorgt direct weer voor scepsis ten opzichte van de pas aangestelde Ajax-trainer, het werkt simpelweg niet in zijn voordeel. Laat de supporters maar de echte Heitinga zien, authentiek en zelfbekwaam. Dan heeft over een aantal maanden niemand het meer over de oude assistent van Slot, maar over de trainer van Ajax.

