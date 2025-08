Liverpool heeft een kind van de club van de hand gedaan. De 22-jarige Tyler Morton maakt de overstap naar Olympique Lyon. De Franse club betaalt tien miljoen euro voor de speler, die niet in de plannen van Arne Slot voorkwam.

Morton won deze zomer het EK met Jong Engeland. Morton, die vanaf zijn zevende de jeugdopleiding van Liverpool doorliep en tien jaar later zijn eerste profcontract kreeg, ondertekende bij Olympique Lyon een contract voor vijf jaar. Liverpool verhuurde hem eerder aan Blackburn en Hull.

Volgens Transfermarkt.nl is Morton zeven miljoen euro waard. Als jonge middenvelder speelde hij - in het seizoen 2021/2022 - al negen wedstrijden voor Liverpool. Afgelopen seizoen kwamen daar nog vijf potjes bij. In januari van dit jaar deed Morton nog 39 minuten mee tegen PSV in de groepsfase van de Champions League.

Concurrentie

Met Ryan Gravenberch, Wataru Endo, Alexis Mac Allister, Curtis Jones, Florian Wirtz, Dominik Szoboszlai, Harvey Elliott én de teruggekeerde Stefan Bajcetic (verhuurd aan Las Palmas) was er te veel concurrentie voor Morton. Morton wordt teamgenoot van Ruben Kluivert en oud-Ajacieden Nicolas Tagliafico en Georges Mikautadze.

Start van het seizoen

Slot begint zondag met Liverpool aan het nieuwe seizoen met een wedstrijd tegen Crystal Palace, in strijd om de Community Shield. Dat is de wedstrijd tussen de winnaar van de competitie en de beker. Een kleine week later spelen The Reds tegen Bournemouth in de Premier League. Slot kende een drukke transferzomer, met vier grote aanwinsten: Wirtz, Milos Kerkez, Jeremie Frimpong en Hugo Ekitike.

