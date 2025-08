Cody Gakpo heeft maandag de show gestolen bij Liverpool - Athletic Club. De Nederlandse aanvaller was tweemaal trefzeker in de oefenwedstrijd tegen de Spaanse club. Daarmee hielp hij het Liverpool van Arne Slot aan de overwinning: 3-2.

Liverpool speelde op maandag twee keer tegen Athletic Club. Eerst met de reserves, wat een overtuigende 4-1 overwinning opleverde. De grote jongens van The Reds hadden het een stuk moelijker met de club uit Bilbao. Zonder de zieke Virgil van Dijk werd er nipt gewonnen: 3-2. Mohamed Salah scoorde op aangeven van nieuwbakken aanvaller Hugo Ekitiké de openingstreffer.

Ryan Gravenberch en nieuwe aanwinst Jeremie Frimpong stonden wel in de basis bij Liverpool. Ook andere aankopen Florian Wirtz en Milos Kerkez begonnen aan de aftrap.

Evacuatie

Medewerkers van Anfield kregen voorafgaand aan de eerste wedstrijd de opdracht om de supporters uit het stadion te begeleiden, nadat er een alarm afging. Het is onduidelijk waarom het alarm - dat door heel Anfield te horen was - afging. Liverpool gaf later aan dat het om een vals alarm ging. Het duel kon alsnog op het geplande tijdstip van 18.00 uur Nederlandse tijd beginnen.

Diogo Jota

Liverpool speelt tegen Athletic Club voor het eerst op Anfield sinds het overlijden van Diogo Jota en zijn broer André. De supporters van Liverpool herdachten Jota maandag met het zingen van You'll Never Walk Alone. Fans hadden spandoeken en sjaals bij zich met daarop de naam en afbeelding van Jota. Toen de wedstrijd begon, zongen ze het liedje dat ze altijd voor Jota zongen. Er werden ook bloemen neergelegd om de twee Portugezen te herdenken. Twee speciale duels voor de fans om hun verdriet vanwege het overlijden van speler Jota te laten horen.

Arne Slot zei voorafgaand aan het duel dat Van Dijk normaliter wel weer fit is voor de Community Shield tegen Crystal Palace. Dat is de wedstrijd tussen de bekerwinnaar en de kampioen van vorig seizoen. Slot zou in zijn eerste officiële wedstrijd van het nieuwe seizoen dus direct zijn tweede prijs met de club kunnen pakken.

