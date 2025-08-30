Arvid Smit, oud-profvoetballer van onder meer PSV, Willem II en De Graafschap, heeft in zijn carrière veel opmerkelijke momenten meegemaakt, zowel binnen als buiten het veld. In de Sportnieuws.nl-podcast De Maaskantine deelt Smit hilarische en soms ongelofelijke anekdotes uit zijn jongere jaren, waarbij hij niets aan de verbeelding overlaat.

"Ik heb wel veel dingen meegemaakt, maar ook dingen waarvan ik denk: dit kan ik beter niet zeggen, want dan krijg je zo’n raar beeld van mij", opent Smit met een lach. Toch besluit de voormalig middenvelder een tipje van de sluier te geven over de beruchte kleedkamercultuur. "In mijn jongere jaren heeft iemand eens scheerschuim in mijn spijkerbroek gespoten. Dat voelt heel erg goor als je die weer aantrekt."

Wraak met massageolie

Hoewel Smit kon lachen om de streek, maar hij liet het er niet zomaar bij zitten. "Toen ik eenmaal wist wie dat had gedaan, heb ik zijn Mercedes ML met massageolie ingespoten. Dat was niet zo heel handig, want daar zaten allemaal van die korreltjes in. Ik heb toen wel echt dingen meegemaakt die gewoon écht niet kunnen, dan denk je: dat kan toch niet waar zijn?"

Auto vastgezet

Naast de kleedkameravonturen volgden er ook bizarre situaties buiten het veld. Zo herinnert Smit zich een voorval waarbij hij zichzelf letterlijk uit een benarde situatie moest manoeuvreren. "Ik heb ooit mezelf nog losgereden met een auto. We zouden gaan klaverjassen met onder meer René Bot en Hans van der Haar en toen hadden ze mijn auto vastgezet…"

"Maar ik moest écht weg, maar ze bleven gewoon van binnen kijken van: je moet wel gaan kaarten, vriend. Toen heb ik mezelf uiteindelijk achteruit tussen die auto’s door losgereden met behoorlijk wat schade. Ik was toen 21, maar dat zijn wel heel domme dingen om te doen", vervolgt hij. "Maar goed, dat gebeurt dan wel. Ik kan beter niet te veel vertellen", vertelt de nieuwe rechterhand van Sarina Wiegman bij het Engelse vrouwenteam lachend.

