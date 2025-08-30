PSV heeft zeer verrassend thuis in de Eredivisie verloren van Telstar: 0-2. PSV-trainer Peter Bosz zocht na afloop naar verklaringen.

Bosz was onder de indruk van de manier waarop Telstar zaterdag voetbalde. De Eindhovenaren lieten zich voor eigen publiek met 2-0 verrassen.

"Ik heb daar heel veel bewondering voor, ze hebben het erg goed gedaan en volledig terecht gewonnen. We zijn op alle vlakken afgetroefd. In het druk zetten, maar ook in het voetballende gedeelte waren zij beter", zei Bosz op een persconferentie.

Verklaring

Bosz zag de nederlaag, na drie vrij overtuigende zeges, niet aankomen. "Anders had ik hier wel een verklaring voor gehad, maar die heb ik niet. Ook met de vele spelerswijzigingen die wij deze zomer hebben gehad, moeten wij thuis van Telstar winnen."

Het betekende na drie zeges het eerste puntenverlies voor PSV, dat met de nederlaag naliet de voorsprong op concurrent Ajax te vergroten. PSV heeft na vier speelronden 1 punt meer dan de Amsterdammers. Over drie weken staan beide topclubs in Eindhoven tegenover elkaar. Telstar, dat het tijdens de eerste speeldag Ajax al lastig maakte en met 2-0 verloor, heeft na vier speelronden 4 punten.

Joey Veerman

Vooraf wees niets op een nederlaag voor PSV, dat het seizoen overtuigend begon met zeges op Sparta Rotterdam (6-1), FC Twente (0-2) en FC Groningen (4-2). Trainer Peter Bosz koos ervoor om met dezelfde elf basisspelers te beginnen als tegen Groningen. Sergiño Dest verving de geblesseerde Mauro Júnior, die zes tot acht weken aan de kant staat, opnieuw als linksback. Joey Veerman, die in de belangstelling staat van Brentford, zat op de reservebank.

Telstar speelde opnieuw verzorgd voetbal en koos gedurfd de aanval. Patrick Brouwer leek de score in de tweede minuut te openen, maar doelman Matej Kovar redde knap. PSV was daarmee nog niet genoeg gewaarschuwd. Soufiane Hetli schoot de bal in de vijfde minuut voorlangs. PSV liet na tien minuten voor het eerst van zich horen. Doelman Ronald Koeman redde op een hakbal van Ruben van Bommel.

2-0

De verdiende openingstreffer voor Telstar viel halverwege de eerste helft. Tyrone Owusu krulde de bal van buiten het zestienmetergebied fraai in de rechterbovenhoek. De fans van PSV lieten een hard fluitconcert horen toen de scheidsrechter voor de rust floot. Bosz bracht Veerman, Ricardo Pepi en Esmir Bajraktarevic aan het begin van de tweede helft binnen de ploeg voor Dennis Man, Ruben van Bommel en Yarek Gasiorowski. Bajraktarevic had bijna direct succes. Zijn schot ging via een speler van Telstar net naast.

Patrick Brouwer glipt tussen iedereen door en tikt behendig de 0-2 binnen 🤯#psvtel — ESPN NL (@ESPNnl) August 30, 2025

Telstar verdubbelde de voorsprong in de 65e minuut. Patrick Brouwer stond bij een hoekschop helemaal vrij bij de eerste paal en werkte de bal binnen: 0-2. Telstar kwam in het vervolg wel wat meer onder druk te staan, maar tot veel grote kansen kwam PSV niet.

