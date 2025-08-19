De Engelse voetbalclub Arsenal heeft maar liefst zeventien van haar eigen supporters een stadionverbod opgelegd. De leiding van 'The Gunners' straft de fans voor beledigend en discriminerend gedrag tijdens het afgelopen seizoen en online.

De straffen variëren van één tot drie jaar. Gedurende deze periode mogen de supporters geen enkele thuis- of uitwedstrijd van Arsenal bijwonen. Elf overtredingen betroffen seksuele intimidatie en twee racisme.

Eén geval van online wangedrag leidde zelfs tot een politie-inval. De club ondersteunt de politie momenteel bij negen andere onderzoeken, zo meldt het Duitse persbureau DPA.

Arsenal hanteert zerotolerancebeleid

Arsenal heeft een zerotolerancebeleid ingezet tegen racisme en andere vormen van discriminatie. Ze monitoren met behulp van een technologiepartner het gedrag van fans in het stadion en online. Ze beloven de 'strengst mogelijke maatregelen'. In het seizoen 2023/24 kregen 24 supporters een stadionverbod vanwege beledigend of discriminerend gedrag.

Dit jaar staat de teller op zeventien, al kan dat aantal nog oplopen. Arsenal helpt de Londense politie in negen andere gevallen. Die supporters zijn in afwachting van hun zaak voorlopig geschorst.

Semenyo

Afgelopen vrijdag bij de seizoensopener in de Premier League werd Bournemouth-speler Antoine Semenyo racistisch bejegend door een fan van Liverpool. De politie heeft een landelijk stadionverbod opgelegd aan de 47-jarige man die ervan wordt verdacht Antoine Semenyo racistisch te hebben bejegend. De verdachte, woonachtig in Liverpool, werd zaterdag gearresteerd en is op borgtocht vrijgelaten. Er loopt een onderzoek naar hem.

Semenyo liet zich uit over de nare situatie. "Deze avond op Anfield zal ik nooit vergeten: niet vanwege de woorden van één persoon, maar om hoe de hele voetbalfamilie samen stond. Dank aan mijn teamgenoten van Bournemouth die me op dat moment steunden, aan de spelers en fans van Liverpool die hun ware karakter toonden, aan de officials van de Premier League die het professioneel hebben afgehandeld. Voetbal liet zich van zijn beste kant zien toen het er echt toe deed."

