Antoine Semenyo was afgelopen weekend één van de meest besproken spelers in de Premier League. Helaas niet alleen omdat hij twee keer scoorde, maar ook omdat hij racistisch zou zijn bejegend. De verdachte is gevonden én heeft zijn keiharde straf al te horen gekregne.

De politie heeft een landelijk stadionverbod opgelegd aan de 47-jarige man die ervan wordt verdacht Antoine Semenyo racistisch te hebben bejegend. De verdachte, woonachtig in Liverpool, werd zaterdag gearresteerd en is op borgtocht vrijgelaten. Er loopt een onderzoek naar hem.

Semenyo werd tijdens de verloren uitwedstrijd van Bournemouth tegen Liverpool (4-2) uitgescholden toen hij een bal in de eerste helft wilde ingooien. Hij scoorde daarna nog tweemaal voor Bournemouth. De aanvaller met Ghanese roots kreeg na het duel steun van veel mensen, onder wie trainer Arne Slot en aanvoerder Virgil van Dijk van Liverpool en voorzitter Gianni Infantino van de FIFA.

Semenyo is dankbaar

"Deze avond op Anfield zal ik nooit vergeten: niet vanwege de woorden van één persoon, maar om hoe de hele voetbalfamilie samen stond", schreef Semenyo op Instagram. "Dank aan mijn teamgenoten van Bournemouth die me op dat moment steunden, aan de spelers en fans van Liverpool die hun ware karakter toonden, aan de officials van de Premier League die het professioneel hebben afgehandeld. Voetbal liet zich van zijn beste kant zien toen het er echt toe deed."

Ook Liverpool-trainer Slot uitte zijn steun aan Semenyo. "Ik heb Semenyo na de wedstrijd gezegd dat we er alles aan gaan doen om die persoon te vinden en ik ben er niet honderd procent zeker van, maar volgens mij hebben we hem al gevonden. Dus dat is goed."

