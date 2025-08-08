Verdediger Jurriën Timber knokte zich afgelopen seizoen bij Arsenal terug van een langdurige blessure. Daardoor liep zijn debuutjaar in Londen in het soep. Hij blikt terug op een veelbewogen periode en praat ook over zijn helden buiten het voetbal.

Timber haalt al sinds zijn doorbraak regelmatig zijn moeder aan tijdens interviews. Ze had het niet makkelijk met het opvoeden van vijf jongens. “Mijn moeder heeft zoveel gedaan voor mij en mijn broers", zegt Timber tegen Helden.

"Ze heeft uit liefde heel veel gelaten om ons op te kunnen voeden. En ze heeft altijd voor ons gebeden, in goede, maar ook in moeilijkere tijden. Ik zal haar voor altijd dankbaar zijn. Ze geniet van ons. Dat maakt ons blij."

Quinten Timber

Tweelingbroer Quinten speelt voor Feyenoord. Ergens leeft bij de twee de hoop dat ze samen gaan spelen. "Met elkaar in een team, of tegen elkaar in dezelfde competitie", zegt Timber. "Toen ik nog bij Ajax zat en Quinten bij Feyenoord, was het ook heel leuk om tegen elkaar te spelen. Maar we volgen allebei ons eigen pad."

Ondanks dat Timber al sinds zijn jongste jaren van niks anders droomt dan voetbal, heeft hij ook aandacht voor andere sporten. "Basketbal, Formule 1 en ook tennis", somt hij op. "Ik vind het sowieso altijd leuk om andere topsporters te zien en spreken, weet wat ze allemaal voor hun sport moeten doen en laten. Zeker tennissers, zij staan daar maar in hun eentje op de baan."

Carlos Alcaraz

Als speler van een topclub uit de Premier League gaan er voor Timber deuren open. "Op Wimbledon hebben we na zijn kwartfinale tegen Cameron Norrie kort met elkaar gesproken", zegt hij over tennistopper Carlos Alrcaraz, die het toernooi in Londen uiteindelijk won. "We hadden het even over de wedstrijd en hij bedankte ons dat we waren gekomen. Heel leuk."

WK voetbal

Timber hoopt met Oranje mee te doen aan het WK voetbal van 2026, in de Verenigde Staten, Mexico en Canada. Over de captain van Oranje, Virgil van Dijk, is hij vol lof. “Virgil is écht de grote leider van het Nederlands elftal. Ik vind hem een van de beste spelers ter wereld, kan veel van hem leren; van zijn spel, maar ook hoe hij is als mens. Als je met hem traint, zie je zijn klasse. Hij is bij Liverpool ook teruggekomen na een zware kruisbandblessure en daarna weer op topniveau gekomen. Als Virgil praat, luistert iedereen

