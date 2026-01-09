Gabriel Martinelli heeft zich donderdagavond absoluut niet populair gemaakt bij de Engelse voetbalfans en analisten. De Braziliaan gedroeg zich wel heel opvallend tegenover de mogelijk zwaargeblesseerde Conor Bradley.

De wedstrijd tussen Arsenal en Liverpool (eindstand 0-0) was nog in volle gang toen Bradley tijdens een duel geblesseerd raakte. In de slotfase ging hij na een duel met Martinelli naar de grond en had hij veel pijn. De Braziliaan zag dat echter niet zo. Martinelli gaf de Noord-Ier een zet, zodat hij buiten de lijnen kwam en Arsenal zo door kon jagen op de winnende treffer. Bradley kreeg hier alleen maar meer pijn van en de Liverpool-spelers werden woest. Er ontstond een opstootje, maar Martinelli kwam er met geel vanaf. Bradley moest met een stretcher het veld af.

'Het is een schande'

Na de wedstrijd wordt er met walging gekeken naar de actie van Martinelli. Bij Sky Sports oordeelt Gary Neville over de 'belachelijke actie'. "Ik ben echt boos op hem. Dit is een schande. Je kan dit gewoon niet doen", is de oud-verdediger spijkerhard. Ook Roy Keane, die zelf ook niet vies was van een harde tackle, vond het moment ongepast. "Dit is niet goed. Ik kon dit helemaal niet waarderen." Oud-Liverpool-spits Daniel Sturridge vond het moment zelfs 'erger dan respectloos'.

Ook Liverpool-coach Arne Slot deed op de persconferentie na de wedstrijd zijn zegje over de actie van Martinelli. Hij beschermde vooral zijn pupil Bradley. "Iedereen weet inmiddels wel dat er in 99 van de 100 gevallen iets mis is als er een speler van ons op de grond ligt. Dan wil je niet dat een speler van het veld wordt geduwd als hij mogelijk een zware blessure heeft." Bij Liverpool wordt gevreesd voor een zware blessure van vleugelverdediger Bradley.

"It's even worse than disrespectful"



Daniel Sturridge and Roy Keane react to Gabriel Martinelli's actions in the final minutes of Arsenal vs Liverpool. pic.twitter.com/K7vLrnn6iD — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) January 8, 2026

Excuses

Dezelfde nacht kwam Martinelli na de wedstrijd via Instagram nog met excuses voor Bradley. "Ik heb Conor gesproken en hem inmiddels mijn excuses aangeboden. Ik begreep echt niet dat hij serieus geblesseerd was in de hitte van het moment. Ik wil zeggen dat de manier waarop ik gereageerd heb mij enorm spijt. Ik wens Conor wederom het allerbeste en een spoedig herstel." Arsenal liep met het gelijkspel tegen Liverpool de kans mis om acht punten los te komen in de Premier League. Het gat met Manchester City blijft nu zes punten.

