Arsenal stelt titelfeest Liverpool uit met 'verplichte' zege op degradatiekandidaat

Arsenal heeft zondagmiddag gedaan wat het moest doen. De ploeg uit Noord-Londen won eenvoudig op bezoek bij degradatiekandidaat Ipswich Town. Hierdoor wordt het kampioensfeest van Liverpool met nog zeker een speelronde uitgesteld en zit Arne Slot dus nog in de wachtkamer.

Na iets meer dan een halfuur spelen was de wedstrijd op Portman Road te Ipswich al gespeeld. Arsenal was door doelpunten van Leandro Trossard en Gabriel Martinelli op een 0-2 voorsprong gekomen en even later kreeg de thuisploeg ook nog eens een rode kaart.

Vervolgens bloedde de wedstrijd nogal dood. Arsenal hoefde niet meer en Ipsiwch kon met tien man geen vuist meer maken. Trossard maakte nog wel zijn tweede van de middag (0-3) en Ethan Nwaneri kreeg het slotakkoord. Het werd 4-0 tegen degradatiekandidaat Ipswich. Door de zege komen The Gunners op 66 punten in de Premier League. Dat zijn er tien minder dan Liverpool, dat later deze zondag speelt tegen het Leicester City van Ruud van Nistelrooij.

Liverpool nog geen kampioen

Bij een misstap van Arsenal had Liverpool op bezoek bij Leicester al kampioen kunnen worden. Dat wordt nu uitgesteld. Volgende week zondag ontvangen Arne Slot en zijn mannen Tottenham Hotspur. Mocht er gewonnen worden van Leicester en Tottenham, dan kan er op Anfield een kampioensfeest losbarsten. De fans zullen dus niet zo rouwig zijn om de zege van Arsenal, want nu kan er op het eigen Anfield een titel gevierd gaan worden.

Ruud van Nistelrooij in de penarie

Voor Van Nistelrooij en Leicester ziet de wereld er heel anders uit. Zij moeten winnen van Liverpool om degradatie te voorkomen. Dat zal lastig zat worden tegen de koploper van de Premier League, zeker gezien de vorm waarin Leicester zelf verkeert. De laatste overwinning dateert van 26 januari, waarna er vervolgens acht keer achter elkaar verloren werd voordat er afgelopen week gelijk werd gespeeld op bezoek bij Brighton & Hove Albion.

