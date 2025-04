Doek valt voor Ruud van Nistelrooij in Premier League, Arne Slot doet landgenoot met Liverpool pijn

Ruud van Nistelrooij is zondagavond met Leicester City officieel gedegradeerd uit de Premier League. In eigen huis werd er met 0-1 verloren van Liverpool en alleen een driepunter tegen koploper was genoeg geweest om de laatste strohalm van lijfsbehoud vast te klampen.

Het duel begon met kansen aan beide kanten. Zowel Liverpool als Leicester schoot de bal op de paal. Vervolgens bloedde het duel enigszins dood, tot ongeveer minuut 70. Beide ploegen wisselden aanvallend, want voor allebei de clubs was de volle buit cruciaal. Want waar Leicester vocht om de laatste kans, kon de ploeg van Arne Slot zich op pole position zetten voor de landstitel in de Premier League.

Verguisde invaller

Een van die aanvallende wissels was Trent Alexander-Arnold. Arne Slot bracht de rechtsback, die een tijdje aan de kant stond met een blessure, en een deel van het uitvak reageerde daarop met een fluitconcert. Alexander-Arnold lijkt Liverpool transfervrij te gaan verlaten voor Real Madrid en dat is slecht gevallen bij sommige fans van Liverpool.

Nog geen kampioen

Toch was hij het die het uitvak liet exploderen van vreugde. Met nog een kwartier te gaan schoot hij de enige treffer van de wedstrijd tegen de touwen met een knappe halve volley. Doordat Arsenal eerder op de zondag drie punten pakte, kon Liverpool op bezoek bij Leicester geen kampioen worden. Volgende week op Anfield tegen Tottenham Hotspur kan dit wel gebeuren.

Degradatie Leicester zorgt voor woede bij fans

Voor Leicester viel het doek. Van Nistelrooij en zijn mannen hadden drie punten nodig om nog kans te maken op lijfsbehoud. Met nog vijf wedstrijden te gaan weten The Foxes dus dat ze volgend seizoen in The Championship spelen.

Bij Leicester City zijn de fans niet te spreken over hoe het gaat met de club. Dat wordt vooral het bestuur verweten. Voorafgaand en tijdens de wedstrijden waren er verschillende spandoeken te zien over de frustraties van de supporters ten opzichte van het bestuur van de club.

