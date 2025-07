Arsenal heeft voor een recordbedrag een Canadese aanvaller opgepikt bij Liverpool. Het gaat om de 20-jarige Olivia Smith, die voor één miljoen pond de overstap maakt. Daarmee is een magische grens doorbroken in Engeland.

Omgerekend komt het bedrag neer op zo'n 1,2 miljoen euro. Smith speelde pas één seizoen bij Liverpool. Smith was met negen treffers topscorer bij de nummer 7 van Engeland en werd verkozen tot speelster van het seizoen. Ze speelde al achttien interlands voor Canada.

Nederlandse inbreng

Champions League-winnaar Arsenal nam eerder Chloe Kelly over van Manchester City. Renée Slegers is de coach en Oranje-international Daphne van Domselaar de eerste keuze onder de lat.

Vorige transferrecord

In januari doorbrak Chelsea al de grens van 1 miljoen dollar voor de Amerikaanse Naomi Girma. Dat komt neer op 900.000 pond. Bij de mannen was de transfer van de Brit Trevor Francis in 1979 de eerste van minstens 1 miljoen pond.

Duurste transfer deze zomer

De transfer van Smith staat nog altijd in schil contrast met de duurste transfer bij de mannen. Paris Saint-Germain betaalde in de zomer van 2017 liefst 222 miljoen euro voor Neymar. Dat was zijn afkloopclausule bij FC Barcelona. De Spaanse club had nooit gedacht dat dat bedrag zou worden neergeteld.

In de jaren die volgden kwam er geen transfer meer in de buurt van dat recordbedrag. De duurste aankoop van deze zomer staat op naam van Liverpool: de club van Nederlandse trainer Arne Slot legde liefst 125 miljoen euro neer bij Bayer Leverkusen voor Florian Wirtz. De 22-jarige aanvallende middenvelder wordt gezien als één van de grootste talenten ter wereld.