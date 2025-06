Florian Wirtz is na wekenlange speculatie eindelijk officieel speler van Liverpool. Het Duitse supertalent komt over van Bayer Leverkusen, de club waar de Nederlandse trainer Erik ten Hag net begonnen is aan zijn nieuwe klus. Liverpool breekt het transferrecord in de Premier League voor de komst van de veelzijdige Wirtz.

Liverpool betaalt volgens diverse Britse media liefst 100 miljoen pond (ruim 117 miljoen euro) voor de 22-jarige Duits international. Daarmee is hij niet de duurste transfer ooit in Engeland, maar met de beloofde bonussen komt het totaalbedrag wel boven het hoogste bedrag ooit. Enzo Fernandez ging in 2023 voor in totaal 134,8 miljoen euro van Benfica naar Chelsea. Maar als The Reds voldoen aan alle bonussen, dan komt het bedrag van Wirtz uit op 137,5 miljoen euro.

Derde zomeraanwinst Liverpool

Wirtz is de derde aanwinst van Liverpool deze zomer. Vorig jaar deed Arne Slot het nog rustig aan op de transfermarkt en werd hij met vrijwel dezelfde selectie als zijn voorganger Jürgen Klopp had kampioen van de Premier League. Deze zomer haalde de topclub met Jeremie Frimpong al een speler van Leverkusen weg. De international van Oranje is de vervanger van de gratis vertrokken Trent Alexander-Arnold naar Real Madrid. Daarna werd de jonge Hongaarse keeper Armin Pecsi de tweede zomeraanwinst.

Engeland onder de indruk van 'bromance' Liverpool-aanwinst Jeremie Frimpong: '145 miljoen aan talent' In Engeland zijn ze nog voor de eerste wedstrijd al onder de indruk van Liverpool-aanwinst Jeremie Frimpong. De Nederlander kwam over van Bayer Leverkusen en zeer waarschijnlijk volgt de Duitse middenvelder Florian Wirtz zijn voorbeeld. De twee zorgen in ieder geval voor mooie beelden.

Gigantische winst

Wirtz speelde afgelopen seizoen liefst 45 duels voor Leverkusen, waarin hij goed was voor 16 goals en 15 assists. Hij wordt, samen met Jamal Musiala van Bayern München, gezien als een van de grootste talenten die Duitsland heeft. Voor de nationale ploeg kwam hij tot dusver tot 31 duels en 7 goals. Leverkusen plukte hem op jonge leeftijd uit de jeugd van FC Köln weg en maakt dus een gigantische winst op Wirtz, die destijds niet meer dan 200.000 euro kostte.

Salaris Wirtz bij Liverpool

Volgens diverse Britse media gaat Wirtz bij zijn nieuwe club een enorm bedrag aan salaris verdienen. Volgens transfergoeroe Fabrizio Romano maakt Liverpool wekelijks bijna 235.000 euro over naar de jonge Duitser. De ouders van Wirtz profiteren ook mee van de transfer van hun zoon, want zij behartigen zijn belangen en krijgen bij de recordtransfer zelf zo'n tien miljoen euro overgemaakt volgens Bild. Wirtz z'n vriendin Aaliyah, een influencer met meer dan 100.000 volgers op TikTok, gaat met hem mee naar Anfield.

'Glamoureuze' partner Florian Wirtz maakt tongen los in Britse pers door Liverpool-transfer: 'Engel uit de hemel' Florian Wirtz is stevig in beeld bij Liverpool. Trainer Arne Slot, die kampioen van Engeland werd met The Reds, wil de 22-jarige aanvallende middenvelder losweken van Bayer Leverkusen. De Britse roddelbladen staan ook te popelen, want zij zien vooral graag zijn opmerkelijke partner komen: Aaliyah.

Niet de laatste transfer

Wirtz is niet de laatste versterking van Arne Slot bij Liverpool. Ook linksback Milan Kerkez is zo goed als zeker een nieuwe speler van de regerend kampioen. De voormalig speler van AZ, met wie Slot dus eerder al werkte, komt over van Bournemouth. Daar tegenover staat het mogelijke vertrek van Jarell Quansah, de verdediger van Liverpool zou de overstap naar het Leverkusen van Ten Hag maken.