Het EK vrouwenvoetbal begint nu met de knock-outfase pas echt spannend te worden, maar voor Nederland zit het roemruchte toernooi er al op. Na forse nederlagen in de groepsfase tegen Engeland en Frankrijk werden Andries Jonker en co pijnlijk uitgeschakeld. Dat wil niet zeggen dat iedereen Zwitserland al verlaten heeft.

Het toernooi gaat namelijk nog lekker door en is inmiddels aanbeland in de kwartfinales. Daar won Italië woensdagavond de eerste wedstrijd van ten koste van Noorwegen. De laatste drie kwartfinales worden tot en met zaterdag gepland. De kans lijkt groot dat Vivianne Miedema in elk geval tot en met donderdagavond in Zwitserland zit.

De topscorer aller tijden van Oranje werd dinsdag 29 jaar oud en vierde dat nog met haar geliefdes in Zwitserland. Trots deelde ze woensdagavod foto's van onder meer haar vriendin Beth Mead en haar jongere broertje Lars Miedema. "Bedankt voor alle lieve berichtjes. Ik heb een beste tijd gehad met de beste mensen", schrifjt Miedema op Instagram.

Fraaie wandeling in Zwitserland

Woensdag stond er nog een fraai avontuur op de planning. Samen met onder meer haar broertje liep Miedema richting de Oechinensee, een idyllisch stukje van het qua natuurlijk toch al fraaie Zwitserland. In de late avonduren deelde het broertje van nog een foto van hen met het mooie meer op de achtergrond.

Geliefde nog actief op EK

Het lijkt er op dat Miedema voorlopig nog in Zwitserland blijft. Donderdagavond speelt Engeland namelijk de kwartfinale tegen Zweden. Bij de Engelsen zit haar geliefde Mead uiteraard bij de selectie van Sarina Wiegman. Engeland plaatste zich als tweede in de groep met onder meer Nederland voor de knock-outfase. De Oranje Leeuwinnen werden door Wiegman en co met liefst 4-0 vernederd en Miedema was onzichtbaar. In het slotduel met Frankrijk kwam ze überhaupt niet meer binnen de lijnen.

Zware klus voor liefde Miedema

In het eerste groepsduel tegen Wales maakte Miedema nog haar iconische honderdste interlanddoelpunt voor Nederland. Acht dagen later zat het toernooi er voor Nederland al op. Engeland zit dus nog wel in de race, maar krijgt aan Zweden een behoorlijke kluif. De Scandinaviërs wonnen alle wedstrijden in de groepsfase en kregen slechts één doelpunt tegen.