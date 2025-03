Avonturen Dick Advocaat (77) en 'bejaarde staf' zorgen voor hilariteit: 'Moest hij toen aan het infuus?'

Dick Advocaat is al een paar jaar over over de pensioengerechtigde leeftijd heen. Toch weet het voetbaldier van geen ophouden. Sinds vorig jaar is de 77-jarige oefenmeester namelijk bondscoach van Curaçao. Zijn vaste kompaan Cor Pot (73) steunt hem daarbij, evenals chirurg, professor en onderzoeker Casper van Eijck. Laatstgenoemde maakt van dichtbij alle avonturen mee.

"Casper, heb jij nooit overwogen om een cameraatje mee te nemen naar het Curaçaose elftal?", vraagt podcasthost Michel van Egmond zich af in Kieft Jansen Egmond Gijp. "Dat is echt een documentaire, als jij ook maar 10 procent zou filmen..."

Volgens Van Eijck is er niemand bij. De dokter stipt daarbij een probleem aan. " Er wordt druk onderhandeld door de Curaçaose bond, maar die hebben zo hun eigen problemen. Die zitten tot over hun oren in de financiële zorgen", aldus Van Eijck, waarna Van Egmond reageert: "Dat komt door Dick." Over Advocaat worden altijd grapjes gemaakt dat hij uit is op centen en daardoor lang doorgaat.

FIFA hijgt Curaçao in de nek

Van Eijck vervolgt zijn verhaal met het feit dat 'sponsoren willen dat Advocaat aanblijft'. "Alleen de FIFA wil dat alles via de bond loopt. Er is alleen geen bond, het is allemaal vrij gecompliceerd", weet de arts.

Staf van Advocaat

Wim Kieft mengt zich daarna in het gesprek. "Kees Jansma (77) is jullie teammanager?", vraag hij aan Van Eijck. "Kees is de enige teammanager die ik heb meegemaakt; zodra hij in een ander land landt, valt zijn toestel (telefoon, red.) uit. Hij kan niemand bellen, hij kan geen berichten ontvangen. Niks. Hij is al drie keer naar de KPN geweest, het is echt onbegrijpelijk."

Van Eijck werkte met Advocaat samen bij Feyenoord, waar hij clubarts was. Dat deed hij naast zijn baan in het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam, waar Van Eijck onderzoek deed naar alvleesklierkanker. De arts stopte in oktober 2023 met zijn werk in het ziekenhuis, maar gaat wel door met zijn onderzoek. Zijn dagen zijn dus goedgevuld, maar toch koos hij daarnaast voor een avontuur als bondsarts van Curaçao.

Dick helpen

"Het is toch een beetje om Dick te ondersteunen. Dat is ook wel nodig ook. Om een voorbeeld te noemen: die wedstrijden in Turkije (oefenwedstrijden vorig jaar, red.) beginnen hier om 20.45 uur, maar daar om 22.45 uur. De tweede helft halen is dan echt een hele opgave voor het meerendeel van onze staf", lacht Van Eijck. "Leg je dan een infuus aan?", vraagt Van Egmond gekscherend.

Zaakwaarnemer Rob Jansen hoor je iets over 'rollators' zeggen, maar de menigte praat inmiddels zo door elkaar heen dat het een beetje in het gesprek verdwijnt. "Doet Cor Pot de warming-up?" wil René van der Gijp vervolgens weten. "Op één been", haakt Jansen in. "Nee Cor zet de tactische lijnen uit, alleen dat wordt iedere keer grondig onderuit gehaald door Dick", sluit Van Eijck lachend af.