AZ heeft de schandalige vertoning van vorige week tegen Ilves Tampere (4-3 verlies) met recht rechtgezet. De Alkmaarders beslisten de return in eigen huis al in de eerste helft door vier keer te scoren. In de tweede helft was het tempo laag, maar werd nog wel de 5-0 gemaakt. Het werd 8-4 over twee wedstrijden en daardoor is AZ een ronde verder in de kwalificatie voor de Conference League.

Maarten Martens gebruikte het uit de oertijd stammende cliché ‘uit een ander vaatje tappen’ veelvuldig deze week in aanloop naar de return van AZ tegen Ilves Tampere in de Confrerence League-voorronde. Tot ieders verbazing verloor AZ in Finland met 4-3. Het was een onverklaarbare flater.

Ander vaatje

Een wonder of mirakel voor de Finnen, dat was het vorige week te noemen. Het werd al gauw duidelijk dat zo’n zelfde wonder er niet in zat in Alkmaar. Er werd namelijk daadwerkelijk uit een ander vaatje getapt. Al in de eerste helft scoorde AZ er evenveel als Tampere deed in eigen huis: 4. Wie de eerste helft keek, kon met geen mogelijkheid bedenken hoe deze tegenstander ook maar een schot op doel heeft kunnen krijgen tegen AZ in Finland. In Alkmaar kwam Ilves namelijk vrijwel niet van eigen helft.

Binnen twintig minuten had Troy Parrott er al twee in liggen en was het wachten op meer. De wedstrijd begon wat vervelend met wat onnodige duwtjes en rare overtredingen over en weer. Maar daarna werd AZ klinisch en waren ze steeds dreigend.

Doelpuntenregen

De goals van Parrott, een geweldig afstandsschot van Kees Smit, die net gepareerd werd of de latere doelpunten van Poku en Denzo Kasius; de fans in Alkmaar werden verwend. Ze konden veel juichen. Iets wat de spelers overigens vrijwel nalieten waardoor deze wedstrijd nog meer op een koelbloedige exercitie leek.

Het enige wat negatief opviel bij AZ, is het jennen van bepalende spelers. Troy Parrott had een akkefietje met de doelman van de Finnen, Sven Mijnans duwde uit het niets een man in het groen tegen de vlakte en ook Wouter Goes riep weer het nodige. Het zijn dingen die niet nodig zijn tegen ploegen als deze. Mijnans pakte nu geel, een kaart die volstrekt onnodig is en duur kan komen te staan in de verdere voorrondes.

i De meegereisde fans uit Finland. ©Pro Shots

Vlaggetje zwaaien

Het gas ging eraf na de rust, omdat de strijd wel gestreden was. AZ wisselde wat, bleef heer en meester in het veld en scoorde nog één keer. Wie nog wel fel bezig bleven, waren de vlaggenzwaaiers in het uitvak van Ilves Tampere. Een mannetje of dertig maakte de reis vanuit Finland naar Alkmaar en daar hebben twee mannen met beide een vlag tot het bittere eind het plezier gehouden in de constante zwaai.

Volgende ronde AZ

In de kleedkamer en spelershome mag AZ rap de televisie aanzetten om te kijken naar FC Vaduz tegen Dungannon Swifts. De winnaar van dat duel wordt de volgende tegenstander voor de ploeg van Maarten Martens in de volgende voorronde van de Conference League. Laatstgenoemde won het eerste duel met 1-0.

Op papier wederom geen tegenstanders om erg van wakker te liggen, maar AZ zal na het fiasco in Finland wel genezen zijn van onderschatting. Met de instelling en het niveau dat ze vandaag in eigen huis lieten zien, kwamen ze al een stuk beter voor de dag.

