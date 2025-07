AZ heeft zich donderdag van zijn slechtste kant laten zien. De Alkmaarders verloren met 4-3 op bezoek bij het dappere Ilves Tampere. Daarmee dreigt een zeer vroege uitschakeling in Europa voor de Nederlandse ploeg.

Vooraf werd er niet veel verwacht van de koploper van Finland. Ilves Tampere verloor in de vorige ronde met 6-0 van Shakhtar Donetsk in één van de twee duels. Daarnaast heeft de gehele selectie een totale marktwaarde van nog geen vijf miljoen euro, volgens Transfermarkt.nl. Dat is toptalent Kees Smit al in zijn eentje waard.

Des te verrassender was het dat Ilves al vrij snel op voorsprong kwam. In de achtste minuut werd de bal naar voren gepoeierd en had alleen Roope Riski door dat de bal wel heel ver zou doorstuiteren. Hij kwam alleen voor de keeper en maakte het koelbloedig af 1-0.

Hoop doet leven

AZ kwam al vrij snel op gelijke hoogte. Troy Parrott - die de voorkeur kreeg boven Mexx Meerdink - maakte op aangeven van de eerdergenoemde Smit de gelijkmaker. De 19-jarige middenvelder kreeg zelf de kans om de 2-1 te maken, maar schoot op de lat.

Zo leek AZ met een gelijke stand de rust in te gaan, maar vlak voor de thee was het wéér raak voor de club uit Tampere. Het was wederom Roope die het doelpunt maakte, ditmaal met het hoofd. In de 61e minuut maakte invaller Sven Mijnans de gelijkmaker en daarmee leek AZ de weg terug te hebben ingezet, maar niets bleek minder waar.

Harde klap voor AZ

De thuisploeg werd namelijk meermaals gevaarlijk via de counter en wist zo nog twee keer te scoren: Adeleke Akinyemi en Marius Soderback scoorden voor Ilves. 4-2 bleek niet de eindstand, want in de blessuretijd maakte invaller Meerdink nog de aansluitingstreffer.

AZ wacht volgende week een loodzware taak: er moet in Alkmaar met ruime cijfers worden gewonnen om nog kans te maken op Europees voetbal komend seizoen. Dit is namelijk pas de tweede voorronde. Hierna moet AZ nog twee rondes overleven voordat groepsfase Conference League een feit is.

Alles over de Conference League

Check hier het laatste nieuws over de Conference League, bekijk ook het aankomende programma en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.