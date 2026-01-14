AZ is inmiddels dé grote angstgegner van Ajax in Nederland. De Amsterdammers wisten al negen wedstrijden op rij niet te winnen tegen de provinciegenoot. Het is de grote vraag of trainer Fred Grim wél kan doen wat al zijn voorgangers niet konden.

Zes nederlagen, drie gelijke spelen: dat zijn de cijfers van Ajax tegen AZ sinds april 2022. De Alkmaarders hebben in die periode van bijna vier jaar slechts twee trainers gehad: Pascal Jansen en momenteel Maarten Martens. Hoe anders is dat voor Ajax, dat liefst acht coaches (maar John Heitinga wel twee keer) versleet in die periode.

Woensdagavond treffen de twee ploegen elkaar in de achtste finales van de Eurojackpot KNVB Beker. Voor AZ is het altijd maar afwachten wat voor Ajax het dit keer zal aantreffen. De ellende voor de Amsterdammers begon op 8 mei 2022, toen ze onder leiding van Erik ten Hag 2-2 speelden tegen AZ. Ten Hag nam even later afscheid met een landstitel.

Periode onder Sven Mislintat

Vervolgens nam Alfred Schreuder het stokje over. Hij verloor van de Alkmaarders: 2-1. Na zijn ontslag maakte John Heitinga het seizoen af. In mei pakte hij nog een punt tegen de gevreesde tegenstander (0-0). Ondanks de prima resultaten van Heitinga, moest hij toch het schip verlaten. De veelbesproken technisch directeur Sven Mislintat koos namelijk voor Maurice Steijn.

Met Steijn aan het roer verloor Ajax op 8 oktober 2023 nipt van AZ: 1-2. In diezelfde maand werd de trainer nog ontslagen. Mislintat was op dat moment allang op straat gezet in Amsterdam. Hedwiges Maduro nam even de honneurs waar, maar speelde in die korte periode van vijf dagen niet tegen AZ. Dat deed interim-trainer John van 't Schip wel: 2-0 nederlaag.

Ook Francesco Farioli faalde

Vorig seizoen kreeg Francesco Farioli de kans van Alex Kroes, de uiteindelijke opvolger van Mislintat. En hoewel Farioli het uitstekend deed bij Ajax, lukte het hem ook niet om van AZ te winnen. De Italiaan stond liefst drie keer aan het roer (één keer in de beker) tegen de Alkmaarders. Zijn resultaten: 2-1 nederlaag in het AFAS Stadion, 2-0 nederlaag in de KNVB Beker en een 2-2 in Amsterdam.

Farioli vertrok deze zomer, Heitinga kreeg wederom de kans. Op 18 oktober verloor de recordkampioen in eigen huis met 0-2 van AZ. Nog geen drie weken later werd Heitinga ontslagen. Inmiddels is bekend dat Grim het seizoen afmaakt als trainer van Ajax. Hij krijgt woensdagavond de kans om te breken met inmiddels jarenlange vloek.