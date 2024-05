AZ hakt knoop door over trainer volgend seizoen

AZ gaat door met Maarten Martens als hoofdtrainer. De Belgische coach was interimtrainer en maakte na de slotdag van de competitie bekend dat hij ook komend seizoen voor de groep staat.

Martens, oud-speler van AZ, nam in januari de taken over van de ontslagen Pascal Jansen. "Technisch directeur Max Huiberts gaf al vrij snel aan dat ze met mij verder wilden", zei Martens voor de camera van ESPN. "Maar ik heb bij mijn zaakwaarnemer aangegeven dat ik er niet mee bezig wilde zijn terwijl het seizoen nog bezig was. Dat is ook gebeurd, maar ik heb net gehoord dat ze eruit zijn gekomen."

De Alkmaarders speelden op de slotdag gelijk tegen FC Utrecht: 3-3. AZ gaf daarin een voorsprong van 3-0 uit handen. Ook stond AZ lang op een virtuele derde plaats, wat voorronde Champions League betekent. Uiteindelijk moet AZ genoeg nemen met een vierde plaats en directe plaatsing voor de groepsfase Europa League.