AZ laat punten liggen tegen RKC Waalwijk in strijd om Europees voetbal

AZ heeft dinsdagavond punten laten liggen in het thuisduel tegen RKC Waalwijk. De ploeg van Henk Fraser leek op weg nar een stunt. Na een spannende slotfase werd het 2-2 in Alkmaar.

AZ kwam in minuut 13 via Troy Parrott op voorsprong. Met die stand gingen ze ook de rust in. Na een uur speeltijd maakte Michiel Kramer de gelijkmaker. Het was zijn eerste doelpunt in bijna een jaar tijd. Hij scoorde voor het laatst op 7 april 2024.

Peer Koopmeiners verzuimde AZ weer op voorsprong te schieten. Hij schoot op de lat na goed voorbereidend werk van Parrott. Chris Lokesa leek RKC aan een belangrijke zege in de strijd tegen degradatie te helpen (1-2), maar de eveneens ingevallen Mexx Meerdink maakte nog gelijk.

AZ verloor zaterdag ook punten tegen NEC (3-3) en heeft inmiddels 6 punten minder dan FC Utrecht, de huidige nummer 3 van de Eredivisie. Feyenoord heeft woensdag 1 punt meer dan FC Utrecht als het FC Groningen verslaat. RKC staat in punten gelijk met Almere City, de nummer laatst van de competitie.

Het is dus nog een spannende strijd om de derde plek. AZ staat nu op plek vijf en zou daarmee Europees voetbal mislopen. Zaterdag volgt een belangrijk duel tegen Feyenoord.

