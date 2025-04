Bijzondere aanstelling voor veelbesproken scheidsrechter Dennis Higler na blamage bij Ajax - AZ

Het Nederlandse scheidsrechterskorps levert drie mensen af aan het komende EK vrouwen van 2025. Naast twee vrouwen - Franca Overtoom en Shona Shukrula - vervult ook de veelbesproken Dennis Higler een rol op het toernooi in Zwitserland.

Overtoom is assistent-scheidsrechter, Shukrula is vierde official. Het betekent voor Shukrula haar eerste optreden op een groot eindtoernooi. De KNVB schrijft: 'Overtoom was in 2023 als assistent-VAR al actief op het WK vrouwen en als assistent-scheidsrechter op de Olympische Spelen van 2024.'

"Het is mooi dat wij met drie arbiters vertegenwoordigd zijn op het komende EK", reageert manager scheidsrechterszaken Raymond van Meenen. "Zowel Franca, Shona als Dennis zijn al langere tijd in Europese competities actief. De aanstelling voor deze eindronde is een mooie beloning voor hun prestaties. Dat is een felicitatie waard."

Dennis Higler

Higler werd aangesteld voor de wedstrijd Ajax - AZ (2-2) en blunderde daar opzichtig. De VAR bij Ajax - AZ half maart kon bij Higler zelf niet meer ingrijpen toen hij de rode kaart toonde aan AZ-verdediger Penetra. Omdat het zijn tweede gele kaart was, mocht de videoscheids niets veranderen. Op het veld gaf Higler volgens diverse spelers al meteen aan dat hij een grote fout had gemaakt.

Higler mag nu al twee speelrondes op rij geen wedstrijd fluiten in de Eredivisie. Wel mag hij in de Eredivisie een keer als VAR optreden, maar doet hij dat dus vanuit Zeist. Bij FC Groningen - PSV moet hij scheidsrechter Bas Nijhuis bijstaan in het videocentrum om eventuele missers te corrigeren of aan te wijzen. Op zondag 6 april heeft hij de leiding over De Graafschap - Roda JC in de Keuken Kampioen Divisie.

