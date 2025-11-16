Schitterende emotie bij Troy Parrott na afloop van het WK-kwalificatieduel Hongarije - Ierland zondagmiddag. De AZ-spits werd de grote held van zijn land door een hattrick te maken op vijandig gebied en zijn land diep in blessuretijd naar de play-offs voor het WK voetbal te schieten.

Parrott beleefde zondag in Boedapest zijn voorlopige hoogtepunt als Iers international. De aanvaller van AZ hielp met drie doelpunten zijn land aan een 3-2-zege op Hongarije en daarmee aan een plaats in de play-offs voor het WK voetbal van volgend jaar in de VS, Canada en Mexico. "Mijn familie is hier en dit is de eerste keer in jaren dat ik gehuild heb", sprak Parrott voor de camera van RTE Sport. "Ik kan het niet geloven."

'Dit betekent enorm veel voor me'

Parrott zette zijn ploeg met een benutte strafschop na een kwartier weer naast de Hongaren, die een vroege voorsprong hadden genomen. Met een 2-1-achterstand bij rust zag het er niet goed uit voor de Ieren, die moesten winnen in Boedapest, waar de thuisploeg genoeg had aan een gelijkspel om de tweede plaats in groep F te pakken. Maar Parrott scoorde in de tachtigste minuut en diep in de extra tijd. "Wat een avond, ik ben hier zeer door geraakt. Dit is waarom we van voetbal houden, omdat zulke dingen kunnen gebeuren. Ik houd van waar ik vandaan kom. Dit betekent enorm veel voor me."

WK-deelname Ierland

Ierland nam voor het laatst in 2002 deel aan het WK. Voor Hongarije was het nog veel langer geleden, in 1986. Parrott scoorde niet alleen een hattrick tegen Hongarije, maar was met twee goals tegen Portugal vorige week ook al van levensbelang voor de laatste kans van Ierland om nog naar het WK te mogen. In maart zijn de play-offs, waar zestien landen aan deelnemen. Uiteindelijk zijn er vier extra tickets voor Europese landen te vergeven via die route.

Alles over WK-kwalificatie

Check hier het laatste nieuws over de WK-kwalificatie in Europa, bekijk ook het aankomende programma, de standen en de eerdere uitslagen en via onze speciale landenpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete land, met natuurlijk Nederland uitgelicht.

Reageer en praat mee!