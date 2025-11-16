Portugal is goed hersteld van de schrik die het opliep in en tegen Ierland in de WK-kwalificatie. Daar faalde de ploeg rondom Cristiano Ronaldo om een ticket voor het WK veilig te stellen, vooral ook omdat Ronaldo rood kreeg. Zonder de geschorste superster in de ploeg haalde Portugal thuis flink uit tegen Armenië. In Hongarije werd in dezelfde groep Eredivisie-spits Troy Parrott de grote held.

Portugal doet mee aan het WK voetbal. Het elftal van bondscoach Roberto Martínez won zondag in Estádio do Dragão met 9-1 van Armenië. Portugal verzekerde zich door de overwinning in Porto van de winst van Groep F en plaatste zich rechtstreeks voor het eindtoernooi in de Verenigde Staten, Canada en Mexico.

Twee hattricks

Renato Veiga maakte in de zevende minuut het openingsdoelpunt voor Portugal. De verdediger kopte raak na een afgeslagen vrije trap van Bruno Fernandes. Tien minuten later tikte de Armeense aanvoerder Eduard Spertian de gelijkmaker binnen. Portugal liep door doelpunten van Gonçalo Ramos en João Neves in de 28e en 30e minuut uit naar 3-1. Neves maakte er met een rake vrije trap in de 41e minuut 4-1 van. En Fernandes zette Portugal op slag van rust vanaf elf meter op 5-1.

Schorsing Ronaldo zet door naar WK

In de tweede helft breidde Portugal de voorsprong met nog twee treffers van Fernandes, het derde doelpunt van Neves en een raak schot van Francisco Conceição uit naar 9-1. Ronaldo deed wegens een schorsing niet mee. Hij kreeg een rode kaart tegen Ierland en mist mogelijk de eerste twee duels op zijn zesde WK.

Troy Parrott grote held van Ierland

Ierland gaat als tweede van de groep naar de play-offs en daar mag het land niemand minder dan AZ-spits Troy Parrott voor bedanken. De Ierse aanvaller zorgde er in en tegen Hongarije met een hattrick voor dat niet de Hongaren met Liverpool-ster Dominik Szoboszlai naar de play-offs mogen, maar Ierland.

Zinderend slot

In een rechtstreeks duel met Hongarije om de tweede plaats in groep F van de WK-kwalificatie bogen de Ieren in Boedapest een 2-1-achterstand om in een 3-2-overwinning. Parrott maakte alle drie de treffers, de laatste diep in de extra tijd. Hongarije had aan een gelijkspel genoeg gehad om tweede te worden in de poule achter Portugal, dat op hetzelfde moment in Porto geen probleem kende met Armenië: 9-1. Ierland nam voor het laatst in 2002 deel aan het WK. Voor Hongarije was het nog veel langer geleden, in 1986.