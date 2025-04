AZ-trainer neemt het op voor veelbesproken Wouter Goes: 'Hij beseft ook dat hij over de grens gaat'

Wouter Goes begon donderdag op de bank tegen NAC Breda en kwam ook niet in de ploeg. AZ-trainer Maarten Martens nam het na de veelbesproken bekerfinale op voor zijn 20-jarige pupil. "Natuurlijk doet dat wat met een mens."

Goes zorgde tijdens de bekerfinale - niet voor het eerst - voor de nodige opschudding, door vooral heel vervelend bezig te zijn als centrale verdediger. Er werd hem eerder al eens verweten dat hij krabt aan tegenstanders en aan het 'zuigen' is. Nadat Go Ahead Eagles na strafschoppen de beker had gewonnen, konden een paar spelers het dan ook niet laten om even te juichen in het gezicht van Goes.

Alsof dat nog niet erg genoeg was, werd er bij de huldiging een spandoek laten zien door Go Ahead-spits Victor Edvardsen. Daarop stond hij zelf afgebeeld, terwijl hij Goes als hond aan een riem had. Alles bij elkaar heeft het wel iets met hem gedaan, laat Martens donderdag weten bij ESPN.

'Grens over gaan'

"Hij is pas twintig jaar en een heel goede speler. Natuurlijk doet dat wat met een mens. Het zou raar zijn als dat niet zo was. Hij beseft dat hij soms ook over de grens gaat, maar het is zo'n winnaar en hij doet alles voor het team."

Dat hij alles voor het team doet, zorgt er wel voor dat hij 'zo gewaardeerd' wordt in het team. "Hij wil gewoon alles in de strijd gooien om met die beker te staan, maar dat kan hij hier en daar wel wat slimmer doen."

Op de bank

Goes bleef tegen NAC Breda op de bank wegens een hamstringblessure. Om die reden speelde hij ook al niet tegen Heracles Almelo (1-0 nederlaag), de wedstrijd vóór de finale. "Hij is later richting Go Ahead teruggekomen, hij heeft 120 minuten gespeeld. Daar reageert hij wat op. Hij kan spelen, maar we moeten hem heel houden voor de fase die eraan komt."

