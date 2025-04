Wouter Goes op de bank bij AZ na veelbesproken bekerfinale: 'Er zijn een paar problemen met hem'

Wouter Goes zit na de verloren bekerfinale tegen Go Ahead Eagles op de bank bij AZ in de Eredivisie-wedstrijd tegen NAC. De centrale verdediger was de afgelopen dagen een veelbesproken thema vanwege zijn opvallende houding op het veld. Dat viel ook AD-columnist Sjoerd Mossou op.

AZ verloor maandag na penalty's van Go Ahead Eagles in De Kuip. Goes probeerde als centrale verdediger Go Ahead-spits Victor Edvardsen uit de wedstrijd te halen, maar tevergeefs. De Zweedse spits trok aan het langste eind én gaf Goes nog een figuurlijke trap na. Bij de huldiging toonde Edvardsen een groot spandoek, waar hij de AZ-speler als hond aan een riem had.

Direct na afloop vlogen er ook meerdere spelers van Go Ahead naar de 20-jarige Goes toe, om in zijn gezicht te gaan juichen. Het laat maar zien hoe de maniertjes van de verdediger op de tegenstander werken. Mossou ziet dat steeds minder mensen hem zien als speler met de 'Zuid-Amerikaanse mentaliteit' of 'geboren winnaar'.

Veelbesproken Victor Edvardsen zet AZ'er Wouter Goes extra voor schut met 'herkenbare' poster, politie pakt 'm af Victor Edvardsen en Wouter Goes worden niet zo snel vrienden meer. De spits van Go Ahead Eagles maakte na de gewonnen bekerfinale al gehakt van de verdediger van AZ. Tijdens de huldiging in Deventer woensdag gooide de Zweed extra olie op het vuur met een 'herkenbaar' spandoek.

'Hij wint wel erg weinig'

Daarbij noemt hij voorbeelden als Pepe, Sergio Ramos, Emiliano Martinez, maar ook Dusan Tadic en Mark van Bommel. Mossou ziet een groot verschil: 'Er zijn alleen wel een paar problemen met Goes. Ten eerste wint hij voor een geboren winnaar erg weinig. AZ maakt met hem een ronduit teleurstellend seizoen door. Ook in de bekerfinale lieten de Alkmaarders zich maandag weer knullig aftroeven toen het spannend begon te worden.'

De columnist denkt ook dat het doel van Goes en zijn maniertjes (krabben, treiteren, spugen, knijpen en zuigen) niet tot uiting komt. Scheidsrechters fluiten hem steeds sneller af. 'Als doorsnee televisiekijker schommel je voortdurend tussen acute braakneigingen en totale verbazing. Tegenstanders worden in zijn buurt vaak alleen maar strijdlustiger, verstandiger en eensgezinder.'

NAC-speler neemt maatregelen tegen veelbesproken AZ'er Wouter Goes: 'Had korsten op mijn armen staan' AZ-verdediger Wouter Goes is een van de meest besproken sporters van deze week. De jongeling haalde veel trucjes uit de kast om met zijn club de bekerfinale van Go Ahead Eagles te winnen. Van knijpen tot trashtalk. Zonder effect, want Go Ahead won na strafschoppen.

Tegendeel bewijzen

Mossou denkt dan ook dat alleen hijzelf nog kan bewijzen dat hij geen 'volslagen idioot is'. Daar kreeg Goes donderdag in ieder geval nog niet de kans voor. De centrale verdediger werd door trainer Maarten Martens op de bank gehouden tegen NAC Breda. Het duel eindigde diep in blessuretijd in 1-1, na een rake omhaal van Mexx Meerdink.

Alles over de Eredivisie

Check hier het laatste nieuws over de Eredivisie, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.