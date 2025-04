Go Ahead-cultheld krabbelt terug na beruchte actie bij bekerhuldiging: 'Het was grappig bedoeld'

Wouter Goes houdt de gemoederen flink bezig sinds de bekerfinale tussen AZ en Go Ahead Eagles. De AZ-verdediger haalde het bloed onder de nagels vandaan bij de tegenstanders. Zo erg zelfs, dat Victor Edvardsen bij de huldiging een spandoek van hem bij had.

Edvardsen kopieerde Oranje-international Denzel Dumfries, die vorig jaar bij het kampioenschap van Inter een poster van hem als 'baas' van Theo Hernández bij zich droeg. Kort gezegd: het hoofd van Dumfries was op het lichaam van een mens geplakt, terwijl die van Hernández op een aangelijnde hond stond. Dat was bij Edvardsens versie ook het geval, alleen was Goes in dit geval 'de hond'.

Overigens was Edvardsen zijn creatie even kwijt nadat een politieagent er mee aan de haal ging, alleen de Zweedse cultheld had hem snel weer terug.

Edvardsen krabbelt terug

Daags na het hele gebeuren gaat Edvardsen via sociale media door het stof. " Ik wil me verontschuldigen voor het tonen van het spandoek gisteren. Het was grappig bedoeld en niet als een belediging of een aanval op iemand", schrijft hij op Instagram.

Ook heeft hij nog woorden aan Goes, die hij spoedig weer zal treffen. " Wouter Goes: ik hoop je over twee weken te zien en dat we dan een goede wedstrijd kunnen hebben." De vraag is echter of Edvardsen er op 4 mei bij zal zijn, mogelijk krijgen zijn daden nog gevolgen.

'Vervelende jongen'

Edvardsen had het na de gewonnen bekerfinale na strafschoppen behoorlijk druk met zijn directe tegenstander, die er alles aan deed om onder de huid van Go Ahead-spelers te kruipen. " Karma. Je kan iemand niet in de nek slaan, knijpen in de armen. Dan moet hij een gele kaart krijgen. "Hij is altijd aan het schreeuwen, tijdens de strafschoppen gaat hij iedere keer naar onze spelers. Vervelende jongen", oordeelde Edvardsen na afloop.

