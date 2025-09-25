Kees Smit beleefde woensdagavond een persoonlijk hoogtepunt door zijn eerste doelpunt in dienst van AZ te maken. De pas 19-jarige middenvelder vierde zijn goal op opvallende wijze, door naar zijn pols te wijzen. Na afloop gaf hij tekst en uitleg en lachte hij om de keeper van PEC Zwolle.

AZ verspeelde in eigen huis dure punten tegen PEC (2-2) in een inhaalwedstrijd in de Eredivisie en dus kon Smit niet uitgebreid lachen en vieren na zijn goal voor de Alkmaarse ploeg. De groeibriljant uit de eigen opleiding noemde het 'een kleine kers op een matige taart', maar legde wel uit waarom hij op zijn pols tikte alsof er een horloge om zat. "Het werd tijd om te scoren", zei hij na afloop tegen ESPN. "Ik heb het er met ploeggenoot Lequincio Zeefuik over gehad vooraf, dus dat is wel leuk."

'Keepertje had wel wat meer mogen doen'

Hij werd tijdens het interview geconfronteerd met de beelden van zijn eerste goal. Toen hij moest omschrijven wat hij er van dacht, lachte hij PEC-keeper Tom de Graaff uit. "Keepertje had wel wat meer kunnen doen, denk ik", zei hij na het zien van zijn stuitergoal in de korte hoek van een meter of twintig. Met die goal opende hij in de eerste helft de score, waarna AZ de rust in ging met een 2-1 voorsprong. Koen Kostons, de spits van PEC, maakte telkens een Alkmaarse voorsprong ongedaan.

Europees voetbal

AZ komt als laatste van de zes Nederlandse ploegen Europees in actie. Nadat PSV en Ajax de Champions League openden, zijn deze week Europa League-deelnemers Feyenoord, FC Utrecht en Go Ahead Eagles aan de beurt. Omdat AZ zich via de play-offs kwalificeerde voor Europees voetbal, moet de ploeg van trainer Maarten Martens het doen met de Conference League. Daarin staat op 2 oktober een uitwedstrijd bij AEK Larnaca op Cyprus op het programma. Eerst moet AZ komend weekend nog tegen NEC in de Eredivisie.

Alles over VriendenLoterij Eredivisie

Check hier het laatste nieuws over de VriendenLoterij Eredivisie, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.