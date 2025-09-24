AZ heeft woensdag punten laten liggen in het inhaalduel tegen PEC Zwolle. In eigen huis kwamen de Alkmaarders niet verder dan 2-2. Dat betekent goed nieuws voor PSV en Ajax, die door het gelijkspel op de tweede en derde plek blijven staan in de Eredivisie.

De nog ongeslagen Alkmaarders staan nu vierde in de Eredivisie, op 4 punten van koploper Feyenoord. Bij rust leidde AZ met 2-1 door doelpunten van Kees Smit en Weslley Patati. Tussendoor had Koen Kostons gescoord namens PEC. Dat deed hij meteen na rust nogmaals (2-2), waarna niet meer werd gescoord. PEC, dat in de voorgaande vijf wedstrijden pas vier keer had gescoord, klom naar de twaalfde plaats.

Bij AZ werd Jordy Clasie drie dagen na de thuiswedstrijd tegen Feyenoord (3-3) aan de kant gehouden om overbelasting te voorkomen. Sven Mijnans dacht AZ na een kwartier op voorsprong te hebben gezet, maar scheidsrechter Marc Nagtegaal had even daarvoor de middenvelder een overtreding zien maken op Thijs Oosting.

Brace voor spits van PEC

Opnieuw Mijnans was in de 36e minuut dicht bij de openingstreffer. PEC-doelman Tom de Graaff redde knap, maar kreeg twee minuten later geen hand tegen de bal bij een schot van Smit: 1-0. Kort voor rust maakte PEC gelijk: Kostons trof de verre hoek achter doelman Rome-Jayden Owusu-Oduro. AZ benutte de extra tijd om weer op voorsprong te komen. De Braziliaan Patati, afgelopen zomer overgekomen van Maccabi Tel Aviv, kopte raak uit een voorzet van Mijnans.

Meteen na rust stond het weer gelijk. Kostons scoorde ditmaal met het hoofd. Coach Martens besloot in de 66e minuut alsnog Clasie in te brengen. AZ kreeg kansen, onder meer via Mexx Meerdink, Alexandre Penetra en Lequincio Zeefuik, maar er werd niet meer gescoord.

