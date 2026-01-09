Het is niet de vraag of AZ-middenvelder Kees Smit ook een transfer gaat maken, maar vooral wanneer en naar welke grote club. Veel ploegen uit de bekendste competities van Europa zitten al achter het 19-jarige wonderkind aan. Dus heeft AZ een rigoureuze beslissing genomen.

Real Madrid, FC Barcelona, Liverpool, Chelsea, Bayern München. Noem maar op. Alle topclubs houden Smit al sinds jongere leeftijd nauwlettend in de gaten. Dat begon met AZ in de Youth League, inmiddels voetbalt hij in de hoofdmacht. De interesse is alleen maar toegenomen. In Alkmaar verwachten ze dan ook een klapper van een transfer te maken. Tijjani Reijnders is met 24,8 miljoen euro naar AC Milan in 2023 de recordverkoop.

AZ stelt zaakwaarnemer aan voor transfer Kees Smit

Dat bedrag wil AZ verpulveren. En omdat ze nog niet eerder met dat bijltje hebben gehakt, heeft de Eredivisieclub zaakwaarnemer Jorge Mendes gevraagd om de transfer te realiseren. Dat schrijft De Telegraaf. De markante Portugees heeft vanuit Alkmaar te horen gekregen wat Smit minimaal moet kosten. Mendes zal nu met de clubs onderhandelen, al heeft Forza Sports Group - dat Smit bijstaat - ook zeggenschap hierin.

Het hoogste woord ligt uiteraard bij Smit, die tot de zomer van 2028 vastligt in Alkmaar. Bij AZ hopen ze dat de middenvelder nog verlengt, maar die kans achten ze klein. "De dynamiek rond hem heb ik nog nooit meegemaakt. Er hebben zich nog geen clubs concreet gemeld, maar ik weet dat hij wordt gevolgd door alle top-5-clubs van alle topcompetities. Dat is extreem", zei technisch directeur Max Huiberts onlangs in Voetbal International.

"En het mooie is dat Kees daar super nuchter onder blijft. Hij weet dat hij nog stappen moet maken in zijn ontwikkeling. Dat is het kenmerk van een topspeler."

