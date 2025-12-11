AZ heeft vanavond een grote stap richting de volgende ronde van de Conference League gezet. De club uit Alkmaar boekte in een nagenoeg leeg stadion een simpele overwinning: 0-3. Geen moment in de wedstrijd kwam die overwinning in gevaar.

AZ was heer en meester in de eerste helft. De Alkmaarders creëerden veel kansen, één hiervan werd na fraai samenspel afgemaakt door aanvoerder Sven Mijnans. Kort na rust maakte Isak Jensen de tweede van de avond en daardoor werd het een relatief eenvoudig klusje voor AZ.

Na de 0-2 waren er nog een tal van kansen voor de ploeg van Maarten Martens en na enorm veel missers maakte Ibrahim Sadiq dan eindelijk de derde, die al in de lucht hing. AZ wist dat doelsaldo eventueel zou kunnen gaan meespelen dus werd er tot de laatste minuut nog gejaagd op de 0-4. Die viel echter niet meer.

Leeg stadion

De lege tribunes waren een opvallend gezicht in het stadion van FC Drita. Op enkele kleine groepjes fans na is het stadion vrijwel helemaal leeg. Na de 0-3 begonnen de fans die er wel waren nog voor het fluitsignaal al te vertrekken. De ploeg uit Kosovo kon dus niet echt rekenen op hun fans.

Stand van zaken

AZ heeft met de zege goede zaken gedaan richting de top acht in de Conference league. Door de overwinning heeft de ploeg van Maarten Martens heeft nu negen punten uit vijf wedstrijden en staan ze elfde. Na de reis naar Kosovo speelt AZ volgende week al de laatste ronde van de competitiefase.

Dan komt het Poolse Jagiellonia Bialystok op bezoek. Deze wedstrijd zal cruciaal zijn voor de overwintering van AZ. Bij een plek in de top acht zijn de Alkmaarders direct geplaatst voor de achtste finales, halen ze dat niet dan moeten ze eerst nog in de tussenronde spelen.

