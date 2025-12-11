Het avontuur voor FC Utrecht in Europa is bijna voorbij. Tegen Nottingham Forest moest gewonnen worden om zicht te houden op de play-offs. De Britten waren echter te sterk in de Galgenwaard.

Voorafgaand aan het duel tegen de Britten had de ploeg van Ron Jans slechts één punt bij elkaar gesprokkeld. Dat was thuis tegen Porto. De Domstedelingen wisten daarom wat ze moesten doen.

Tegen de muur

Nottingham Forest startte als de betere partij aan het duel. Na elf minuten spelen hadden de Britten dé kans om op voorsprong te komen. Oud-PSV'er Zinchenko kreeg een grote mogelijkheid om de openingstreffer op zijn naam te zetten, maar hij schoot de bal naast.

Forest bleef volop in de aanval, en Utrecht stond met de rug tegen de muur. Uiteindelijk kon de ploeg van Jans na twintig minuten wat meer in de wedstrijd komen, en speelde enkele kansen bij elkaar. Zo schoot Miguel Rodriguez hard in de bovenhoek, maar zijn inzet werd gekeerd door de doelman. De ploegen gingen uiteindelijk zonder doelpunten richting de kleedkamer.

Slecht uit de kleedkamer

Forest begon ook de tweede helft als de betere partij, en beloonde zich nu wel met een doelpunt. In de 52ste minuut schoot Arnaud Kalimuendo-Muingo de bal door de benen van Barkas, wat voor een stille Galgenwaard zorgde. Uitschakeling leek nabij.

Toch kwam de hoop weer helemaal terug in de Domstad. Mike van der Hoorn kopte de bal na een hoekschop namelijk keihard tegen de touwen. De play-offs leken weer een beetje in zicht.

Genadeklap

FC Utrecht was op zoek naar de voorsprong, maar toch was het Forest die de 1-2 wist te maken. In de 88ste minuut schoot Igor Jesus een rebound door de benen van Barkas, waarna de spits de Bunnikside uitdaagde. De sfeer werd er hierdoor niet beter op in de Galgenwaard.

Het bleef 1-2 in Utrecht, waardoor de ploeg van Jans nog steeds op maar één punt staat. Uitschakeling is daardoor nabij. Er wachten nu nog twee wedstrijden in het toernooi: thuis tegen Genk en uit tegen Celtic.

