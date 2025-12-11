Feyenoord heeft op donderdagavond een schandalige prestatie op de mat gelegd in de Europa League. Waar de Rotterdammers nog een voorsprong van 1-3 hadden, won het Roemeense FCSB met 4-3. De ploeg van Robin van Persie zakte op amateuristische wijze totaal door zijn hoeven.

De Rotterdammers kenden een beroerde start tegen de Roemeense opponent. Na ruim tien minuten spelen kwam FCSB op voorsprong nadat verdediger Siyabonga Ngezana raak kopte vanuit een hoekschop: 1-1.

In de aanval

De ploeg van Robin van Persie ging daarna volop in de aanval, maar had daarbij moeite om door de Roemeense muur te komen. Na dertig minuten spelen leek dan eindelijk dé ideale kans te komen om de gelijkmaker te scoren. Feyenoord-spits Casper Tengstedt ging neer in het strafschopgebied, waarna de scheidsrechter een penalty toewees. De VAR draaide deze beslissing echter terug.

Ondanks deze tegenvaller bleef Feyenoord het Roemeense doel opzoeken. En met succes: na 41 minuten kopte Tengstedt vanuit een hoekschop de 1-1 tegen de touwen.

Deze gelijkmaker gaf de ploeg van Van Persie een flinke boost, want drie minuten later was het wéér raak. Op aangeven van Luciano Valente tikte Quinten Timber van dichtbij de 1-2 binnen. Met deze stand gingen de ploegen richting de kleedkamer.

Sterk uit de kleedkamer

Na rust ging Feyenoord vrolijk verder waar het mee bezig was. Na een sterke aanval schoot Leo Sauer de 1-3 binnen. Een fijn moment voor de Slowaakse buitenspeler, want tot dan toe had hij dit seizoen nog niet gescoord.

Ineenstorting

De Rotterdammers leken daarmee op rozen te zitten. Lang konden ze daar echter niet van genieten, want nog geen drie minuten na de treffer van Sauer zorgde Mihai Toma alweer voor de aansluitingstreffer van de Roemeense ploeg: 2-3.

Deze aansluitingstreffer ging in de hoofden zitten van de Rotterdammers, want Feyenoord werd alsmaar zwakker en zwakker. Uiteindelijk werd het in de 87ste minuut 3-3, nadat FCSB-spits Mamadou Thiam het net wist te vinden.

Tot overmaat van ramp werd in de laatste minuut de 4-3 gescoord door Florin Tanase. Hiermee gaven de Rotterdammers op amateuristische wijze de zege totaal uit handen.

Volgende ronde uit zicht

Met deze nederlaag heeft Feyenoord peperdure punten gemorst. De Rotterdammers hebben nog steeds slechts één overwinning in de Europa League. De play-offs lijken nu gigantisch ver weg voor de ploeg van Van Persie, die op drie punten blijft steken. Feyenoord staat nu nog twee wedstrijden te wachten: thuis tegen Sturm Graz en uit tegen Real Betis.

Klassieker

Daarnaast is deze nederlaag allesbehalve een fijne opsteker richting zondag, wanneer de Klassieker op het programma staat. Feyenoord gaat dan op bezoek bij Ajax in de Johan Cruijff Arena. De Amsterdammers tankten deze week wél vertrouwen met een Europese uitzege: 2-4 tegen Qarabag.

