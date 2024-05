'AZ ziet in Tottenham Hotspur-spits de ideale vervanger van Vangelis Pavlidis'

Vangelis Pavlidis vecht in de laatste speelronden van de Eredivisie samen met Luuk de Jong uit wie de topscorer van de competitie wordt. AZ gaat door het goede seizoen van de Griekse spits alvast op zoek naar een vervanger.

Het Algemeen Dagblad meldt woensdagmiddag dat de Alkmaarders hun oog hebben laten vallen op Troy Parrott. De Ierse spits speelt momenteel bij Excelsior, dat hem huurt van Tottenham Hotspur. De 22-jarige Parrott heeft nog een contract tot de zomer van 2025 bij de Engelse topclub.

AZ zal ongetwijfeld een paar miljoen euro moeten overmaken naar Londen om Parrott los te weken. Volgens Transfermarkt.nl is de 21-voudig international van Ierland (vier doelpunten) vier miljoen euro waard. In totaal kwam hij tot vier wedstrijden voor het eerste elftal van Tottenham Hotspur.

Bij Excelsior is Parrott ook aardig op dreef. Hij scoorde al acht keer voor de degradatiekandidaat, gemiddeld eens per 166 minuten. Tel daar de vier assists in de Eredivisie bij op en Parrott betrokken bij dertig procent van de Kralingse doelpuntenproductie. Overigens miste Parrott vijf wedstrijden in 2024 wegens een dijbeenblessure.

Pavlidis vs. De Jong

Momenteel strijdt de huidige AZ-spits, Pavlidis, samen met PSV-spits De Jong om de topscorerstitel. Beide heren staan op 27 treffers in de Eredivisie. Het is dan ook de verwachting dat de 25-jarige Pavlidis na dit seizoen vertrekt uit Alkmaar. Transfermarkt.nl schat zijn waarde in op 22 miljoen euro. Drie seizoenen geleden betaalde AZ nog 2,5 miljoen euro aan Willem II voor de Griekse goalgetter.