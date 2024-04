Vangelis Pavlidis of Luuk de Jong: wie wint de Willy van der Kuijlen-trofee?

Met nog maar drie speelrondes te gaan is het kampioenschap zo goed als gespeeld. PSV heeft nog één punt nodig om de titel te vieren, maar niet alles in de Eredivisie is al beslist. Zo wordt de strijd om de topscorerstitel tussen Luuk de Jong en Vangelis Pavlidis nog enorm spannend.

Afgelopen speelronde scoorden beide heren allebei één keer: De Jong deed zijn bijdrage tijdens de 0-8 monsterscore van PSV op sc Heerenveen, terwijl Pavlidis de tweede treffer van AZ maakte in Nijmegen.

De twee spitsen staan nu allebei op 27 doelpunten deze Eredivisie. Zowel De Jong als Pavlidis had hier 31 duels voor nodig, al maakte de Griek wel wat meer minuten dan zijn Nederlandse rivaal: 240 om precies te zijn. Aan de andere kant maakte De Jong vijf goals vanaf de stip, daar heeft Pavlidis er maar eentje van.

Lange tijd leek het erop dat er drie spitsen gingen strijden om de Willy van der Kuijlen-trofee. Naast De Jong en Pavlidis schoot Santiago Giménez enorm uit de startblokken tijdens de eerste speelrondes in de Eredivisie. In zijn laatste vijf competitieduels kwam de Mexicaan niet tot scoren.

Luuk de Jong

PSV heeft dus nog maar één punt nodig om zich officieel tot kampioen van Nederland te kronen dit seizoen. Dit zal aankomende speelronde tegen Sparta moeten gebeuren en anders in de duels tegen Fortuna Sittard en RKC.

Zo ziet de 'feestweek' van PSV er uit richting de kampioenswedstrijd tegen Sparta Voor PSV moet het zondag allemaal gaan gebeuren: dan is de officiële kampioenswedstrijd tegen Sparta. Ver voor de aftrap om 12.15 uur borrelt en bruist het al in Eindhoven, zeker nu het ook nog vakantie is in de regio. Zo werkt PSV toe naar de ontknoping van het praktisch historische seizoen.

Ideale wedstrijden voor De Jong om aan zijn doelpuntentotaal te werken zou je zeggen. De kanttekening die daarbij moet worden geplaatst is dat PSV waarschijnlijk nergens meer voor speelt tijdens de laatste twee duels. Peter Bosz zou dan kunnen kiezen voor Ricardo Pepi, die het dit seizoen moet doen met invalbeurten, maar wel al eens belangrijk was voor de Eindhovenaren.

Vangelis Pavlidis

AZ is zeker van de vierde plek, maar hoopt stiekem nog op een plaatsje hoger in de Eredivisie. Dat zou voorronde Champions League opleveren voor de Alkmaarders. Met vijf punten achterstand en nog drie duels te gaan is het mogelijk, maar wordt het wel lastig voor AZ.

NEC verliest van AZ en laat na over Ajax heen te gaan in Eredivisie AZ heeft zondagmiddag gewonnen van NEC. In Nijmegen werd het 0-3 voor de Alkmaarders, die daarmee de vierde plaats zo goed als veiligstelden. NEC liet juist na om over Ajax heen te gaan in de strijd om de vijfde plek.

Komende speelronde wordt cruciaal: AZ ontvangt FC Twente en kan in een rechtstreeks duel op twee punten komen. Dan nog moeten de Tukkers punten verspelen als AZ de derde plaats wil overnemen, maar dit betekent dat Pavlidis in ieder geval nog iets heeft om voor te spelen. De Griek baalde na de 0-3 zege op NEC al. Alhoewel de spits scoorde, had het niet veel gescheel of de 0-3 was ook van zijn voet gekomen.