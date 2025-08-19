Topvoetballer Marcus Rashford kwam deze zomer op huurbasis naar FC Barcelona van Manchester United. Hij leert zijn teamgenoten steeds beter kennen. De spits doet een boekje open over de taferelen in de kleedkamer.

In een interview met Sport heeft de 27-jarige Rashford een aantal snelle vragen beantwoord over zijn teamgenoten bij de Blaugranas. Daarbij verwees hij naar een aantal eigenschappen van de spelers buiten het veld.

Als grappigste speler in de kleedkamer wees hij Gavi aan. Op de vraag of hij als nieuwkomer al het slachtoffer is geworden van grappen, antwoordde hij: "Nee, nog niet. Ik hoop dat ze dat ook niet doen."

Meest onderschat

De best geklede speler in het team is volgens hem waarschijnlijk Jules Koundé, en de meest onderschatte is Frenkie de Jong. "Het is lastig, ze zijn allemaal heel goed. Maar vanwege wat hij voor het team doet, denk ik dat het Frenkie is," aldus de spits.

De meest getalenteerde speler met wie hij ooit heeft gespeeld, is Lamine Yamal, aan wie hij ook de Gouden Bal zou geven: "Lamine, Raphinha of Dembélé. Alle drie verdienen het, ze hebben een heel, heel goed seizoen gehad."

Virgil van Dijk

De Engelsman had ook lovende woorden voor Virgil van Dijk. Die benoemt hij tot de verdediger die hem tot nu toe de meeste problemen heeft bezorgd op het veld.

De aanvaller noemt het de beste beslissing ooit dat hij is gaan voetballen. Rashford speelde sinds zijn zevende voor Manchester United en maakte zijn debuut in het eerste elftal onder leiding van trainer Louis van Gaal. Hij speelde 426 wedstrijden en maakte 138 doelpunten voor de club, die hem afgelopen februari voor de rest van het seizoen verhuurde aan Aston Villa. Rashford was sinds december niet meer in actie gekomen na een conflict met trainer Rúben Amorim.

Privéomstandigheden Frenkie de Jong

Barça moet het momenteel even zonder hun 'meest onderschatte speler' doen. De Jong ontbreekt namelijk bij de club vanwege privéomstandigheden. Dat lijkt alles te maken te hebben met zijn zwangere vrouw Mikky Kiemeney. Mogelijk is hun tweede kind al geboren. De twee werden in 2023 voor het eerst ouders van zoontje Miles.

