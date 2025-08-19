Een opvallende afwezige op de training bij FC Barcelona deze dinsdag. Daar zou normaal gesproken Frenkie de Jong natuurlijk te bewonderen zijn, maar volgens Spaanse media ontbrak hij vanwege privéomstandigheden. Die zouden te maken hebben met zijn zwangere vrouw Mikky Kiemeney.

Op dinsdag trainde De Jong volgens het Spaanse Diario Sport niet mee met de groep. De krant doet nogal geheimzinnig over de privéomstandigheden van De Jong. Volgens de auteur worden de 'persoonlijke redenen die binnenkort bekendgemaakt en maken die deel uit van de privésfeer'. Daarom houdt de schrijver de lippen stijf op elkaar. "Het gaat namelijk om zeer positief nieuws dat tot zijn privéleven behoort."

Al trotse ouders van zoontje Miles

Fans weten echter genoeg: op de sociale kanalen wordt De Jong door supporters van de club al massaal gefeliciteerd met de geboorte van zijn tweede kind. Ook Mundo Deportivo weet met zekerheid te melden dat De Jong de training oversloeg om bij de bevalling van Kiemeney in het ziekenhuis te zijn. In mei maakten De Jong en zijn vrouw Mikky Kiemeney bekend een tweede baby te verwachten. In 2023 werd al hun zoontje Miles geboren. Op de verjaardag van De Jong, ruim drie maanden geleden, werd de komst van het tweede kindje aangekondigd.

Uitstekende start van seizoen

De Jong en Kiemeney zwijgen vooralsnog in alle talen. Afgelopen weekend deed De Jong nog mee tijdens het eerste competitieduel in La Liga van de regerend landskampioen. Op bezoek bij Mallorca werd het een doodeenvoudige 0-3 overwinning, mede door twee rode kaarten bij de thuisploeg. Of De Jong er komend weekend tegen Levante bij is, is nog afwachten.

Contract Frenkie de Jong

Over De Jong is het nodige te doen in Spanje. Zijn contract loopt over een jaar af en nog altijd lijkt het er niet op dat hij razendsnel zijn verbintenis gaat verlengen. Onlangs werd duidelijk dat de club ook meerdere scenario's openhoudt. Sportief gezien hebben ze De Jong er uiteraard graag bij, maar mocht hij vertrekken zijn er ook alternatieven binnen de selectie. De Jong is ook een van de grootverdieners uit het team van Hansi Flick en een eventueel vertrek zou daarom flink schelen in de salariskosten.

De Jong heeft echter ook meermaals aangegeven het leven in Barcelona prettig te vinden. Hij en Kiemeney wonen er al sinds 2019. Daarnaast werd er dus de kleine Miles geboren en lijkt de tweede baby al onderweg.

Alles over La Liga

Check hier het laatste nieuws over La Liga, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.