Officieel is het nog geen winter, maar zo voelt het wel. Dat merken ook de spelers van FC Groningen en PEC Zwolle, die zondagmiddag in de Euroborg tegen elkaar spelen in de sneeuw. Door de barre weersomstandigheden werd de wedstrijd tot twee keer toe tijdelijk gestaakt.

Het veld in Groningen lag bezaaid met sneeuw, waardoor er met een oranje bal moest worden afgetrapt. Maar na nog geen tien minuten spelen waren de voetballers er klaar mee. Meerdere spelers beklaagden zich bij de scheidsrechter dat er op een aantal delen van het veld meer sneeuw lag dan op andere plekken. Daar kwam ook nog bij kijken dat het veld spekglad was.

Tijdelijk gestaakt

Reden genoeg voor de arbitrage om het spel stil te leggen, aangezien de gezondheid van de spelers in gevaar kwam vanwege de gladheid. De spelers werden naar de kant gestuurd, en er werd met man en macht gewerkt om het veld sneeuwvrij te maken.

De wedstrijd heeft kort stilgelegen vanwege sneeuw op het veld.



Vrijwilligers en medewerkers hebben het veld sneeuwvrij gemaakt. 💚🤍



Er wordt weer gevoetbald in Euroborg 🏟 pic.twitter.com/Tg2BgfVnIw — FC Groningen (@fcgroningen) November 23, 2025

Terwijl het veld weer bespeelbaar werd gemaakt, gaf scheidsrechter Alex Bos uitleg aan ESPN-verslaggever Hans Kraaij Junior. "De aanvoerders kwamen allebei naar me toe, dat het toch wat te gevaarlijk was. Vooral op het gedeelte waar nog te veel sneeuw lag. En ik ben er ook voor de veiligheid van de spelers, dus daar luister ik dan naar", zo vertelde de arbiter. "Het sneeuwt op dit moment niet meer, dus als het veld straks sneeuwvrij is kunnen we hopelijk weer lekker verder."

En inderdaad, enkele minuten later konden de spelers weer 'lekker verder'. Het grootste gedeelte van het sneeuw was van het veld verdwenen en dus werd de wedstrijd hervat met een oranje bal. De hoop was dat de wedstrijd daarna zonder problemen uitgespeeld kon worden, maar niets bleek minder waar.

Vlak na de 1-2 van Sherel Floranus in de 59e minuut trok er namelijk een enorme sneeuwbui over het veld. DIe hield ruim een kwartier aan waarna scheidsrechter Bos het duel opnieuw moest stilleggen doordat de lijnen van het veld niet meer goed zichtbaar waren. Opnieuw werden de sneeuwschuivers van stal gehaald en na een onderbreking van ongeveer tien minuten kwamen de spelers terug voor het slot van de wedstrijd.

Het bleef hard sneeuwen in Groningen en de lijnen werden opnieuw steeds slechter zichtbaar, maar gelukkig was er nog maar dusdanig weinig tijd te spelen dat het duel deze keer wel kon worden uitgespeeld. In de laatste minuut van het duel wist Thom van Bergen met zijn tweede doelpunt alsnog een puntje te redden voor de thuisploeg. PEC Zwolle speelde op dat moment met tien man na een rode kaart voor Anselmo Garcia MacNulty.

