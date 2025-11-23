Met nog één wedstrijd te gaan in de dertiende speelronde van de Eredivisie zijn er al veel zaken nieuw in de stand. Zo zakt Ajax door de nederlaag tegen Excelsior steeds verder weg en moet Feyenoord PSV voorlopig loslaten in de titelstrijd.

PSV gaat nog altijd aan kop. De Eindhovenaren wonnen zaterdag al met 0-1 van NAC, waardoor de ploeg van Peter Bosz op 34 punten kwam. De belangrijkste overwinningen van PSV volgden echter pas op zondag. Naaste belagers Feyenoord en AZ gingen allebei onderuit. De Rotterdammers verloren in eigen huis met 4-2 van NEC, de Alkmaarders verloren in Friesland met 3-1 van SC Heerenveen.

Daarmee breidt PSV de voorsprong dus uit. Inmiddels is het gat met Feyenoord gegroeid tot zes punten en AZ staat alweer tien punten achter op de Eindhovenaren. Met een Champions League-ticket voor de eerste twee plaatsen in de Eredivisie staat de ploeg van Bosz er uitstekend voor in de race om die startbewijzen.

Ajax zakt verder weg

Voor Ajax ging het zaterdagavond al mis tegen Excelsior. De Amsterdammers speelden uiterst matig en lieten zich verrassen door de Rotterdammers, die met 2-1 voor het eerst ooi wonnen in de Johan Cruijff ArenA. Zaterdagavond had dat voor de ranglijst nog niet direct gevolgen. Ajax bleef met twintig punten, en dus veertien punten achterstand op PSV, op plek vier staan. Echter hadden drie teams zondag de kans om de Amsterdammers in te halen.

Twee ploegen is dat al gelukt. FC Utrecht speelde met 1-1 gelijk tegen Telstar en wipt daardoor op doelsaldo over Ajax heen. NEC won met 4-2 bij Feyenoord en komt daarmee op een totaal van 21 punten. De Nijmegenaren zijn door de knappe zege de nieuwe nummer vier van de Eredivisie. FC Utrecht staat op doelsaldo boven Ajax op plek vijf en de Amsterdammers zakken naar plek zes.

Die plekken kunnen nog omgegooid worden door een zege van FC Groningen. De ploeg van Dick Lukkien speelt om 16:45 uur een thuiswedstrijd tegen PEC Zwolle. Als dat duel wordt gewonnen, dan is Groningen de nieuwe nummer vier met 22 punten en zakken alle andere teams een plaatsje. Voor Ajax zou dit betekenen dat de manschappen van interim-trainer Fred Grim terug te vinden zijn op de zevende stek.

Degradatiestrijd

Onderin de Eredivisie is Heracles Almelo bezig aan een opmars. Door de zege op Go Ahead Eagles zaterdagavond staat de ploeg op twaalf punten en komt daarmee in punten gelijk met de nummer 16 NAC en de nummer 15 PEC Zwolle. Dat laatste team kan zondag echter nog punten pakken in het duel met FC Groningen.

Ook nummer 14 Excelsior (13 punten) en de nummer 13 FC Volendam (14 punten) staan nog binnen handbereik. Het punt dat Telstar pakte in het duel met FC Utrecht brengt ze niet van de laatste plaats af. De promovendus is op dit moment met tien punten de hekkensluiter.

Alles over VriendenLoterij Eredivisie

