Scheidsrechter Bas Nijhuis heeft geen goed woord over voor de Ajax-fans die een vuurwerkactie hebben gedaan in de Johan Cruijff Arena. De wedstrijd tegen FC Groningen werd zo na vijf minuten al stilgelegd en even later, na nieuw vuurwerk, werd het definitief gestaakt.

In de vijfde minuut ging het mis, al was dit wel van te voren aangekondigd. ESPN-analist Marciano Vink vond er het zijne van. "De desk is niet veilig. Echt bizar veel vuurwerk. Echt zonde, want de wedstrijd begon goed. Ineens was het raak. Het was aangekondigd en ze hebben zich aan hun woord gehouden."

Furieuze Nijhuis

Vervolgens kwam scheidsrechter Bas Nijhuis aan het woord. Hij hield geen blad voor de mond. "De stand van zaken is dat er net overleg is geweest. Daarin is heel duidelijk besproken dat wat hier gebeurt niet kan. Als je eigen fans en spelers in de ogen wil raken, dan moet je hiermee doorgaan. Dit is echt schandalig. Wat we gaan doen is het volgende: we gaan proberen weer naar buiten te gaan over tien minuten. De rook moet weg zijn voor de VAR en het veld moet schoon zijn. Gebeurt het weer dan zijn er andere consequenties en die kun je wel raden denk ik."

Er bestaat een kans dat de wedstrijd definitief gestaakt wordt. Volgens presentator Toine van Peperstraten gaat het gerucht dat ook in minuut 27 weer vuurwerk afgestoken gaat worden. "Dan is het over en uit?", vraagt hij aan Nijhuis. "Dit is echt schandalig. Er werd echt geschoten op het veld. Dat heeft niks meer met voetbal te maken."

Minuut 27 werd bij lange na niet gehaald. Gelijk na de hervatting ging het alweer mis. Nijhuis haalde iedereen naar binnen en sprak vervolgens weer met ESPN. "Het is niet aan mij om dit te veroordelen, maar ik hoop wel dat dit eens hard aangepakt gaat worden. Ajax kan hier niks aan doen, maar ik kan de veiligheid van de spelers niet garanderen op deze manier."

Het vuurwerk in de Arena heeft te maken met een overleden supporter op de F-Side. Om hem te herdenken werd het vuurwerk afgestoken en daarom was dit ook van te voren aangekondigd in de hoofdstad. Desondanks had Nijhuis er geen goed woord voor over, vooral omdat de veiligheid van de spelers in gevaar kwam.