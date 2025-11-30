De wedstrijd tussen Ajax en FC Groningen in de Johan Cruijff ArenA is razendsnel gestaakt. De harde kern van de Amsterdammers kwam met een eerbetoon voor een overleden supporter door een heel vak vuurwerk te laten afsteken. Scheidsrechter Bas Nijhuis dirigeerde de spelers snel naar binnen.

Aan het begin van de maand werd er tijdens Ajax - Heerenveen al stilgestaan bij het overlijden van Ajax-fan Patrick Overeem, die op dertigjarige leeftijd overleed bij een ongeluk. Ditmaal deed de fanatieke aanhang van de Amsterdammers het dunnetjes over met een flinke lading vuurwerk. Het gaat om een gebaar richting Ajax-supporter ‘Tum’, die op 19 november op 29-jarige leeftijd overleed.

Vuurwerk richting Ajax-doelman

Het veld raakte langzaam gevuld met fakkels, maar toen er ook vuurpijlen werden afgestoken die over het speelveld schoten, besloot de scheidsrechter de spelers van het veld te halen. Doelman Vítězslav Jaroš hield zijn handen over zijn oren en rende weg van het vuurwerk toen het in zijn richting kwam. De wedstrijd werd tijdelijk stilgelegd. Na de hervatting werd er opnieuw vuurwerk afgestoken en besloot Nijhuis in overleg met betrokken partijen de wedstrijd definitief te staken.

Bij ESPN kwam arbiter Bas Nijhuis voor de camera. Hij sprak schande van de situatie. "De stand van zaken is dat er net overleg is geweest. Daarin is heel duidelijk besproken dat wat hier gebeurt niet kan. Als je eigen fans en spelers in de ogen wil raken, dan moet je hiermee doorgaan. Schandalig gewoon, deze poppenkast. Er wordt echt vuurwerk op het veld geschoten. Dit heeft echt niks met voetbal te maken."

Negatief clubrecord voor Ajax?

Onder interim-trainer Fred Grim werden alle vier zijn wedstrijden verloren én nog een nederlaag zou betekenen dat Ajax afstevent op een historisch negatief clubrecord. Nog nooit eerder verloren de Amsterdammers vijf wedstrijden op een rij.

